Condenado a tres años de cárcel por robar 1,48 euros en una gasolinera de Huelva

El Juzgado de lo Penal n.º 2 de Huelva ha condenado a un hombre a tres años y un día de cárcel por robar 1,48 euros en una gasolinera de la capital onubense. El ladrón forzó una ventana, manipuló la caja registradora y se apoderó de varias monedas de un valor ridículo, pero su historial delictivo lo conduce a prisión.

La sentencia lo considera autor de un delito de robo con fuerza en local abierto al público fuera del horario de apertura, a lo que suma la agravante de reincidencia, ya que el condenado acumula varias sentencias previas por robos con fuerza en viviendas y locales. Por este motivo, el juzgado le ha denegado la suspensión ordinaria de la pena de prisión y deberá ingresar en la cárcel.

Según el fallo, al que ha tenido acceso Efe, el robo se produjo en la madrugada del 21 de octubre de 2024. Tras forzar la ventana de una gasolinera en la avenida Cristóbal Colón, manipuló el ordenador y la caja registradora del establecimiento, apoderándose de 1,48 euros. El hombre fue detenido poco después del robo y devolvió el dinero sustraído. La gasolinera no ha reclamado ninguna indemnización.