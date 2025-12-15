Jorge Rey confirma la llegada de un temporal histórico a partir del lunes: «Viene del Reino Unido…»

Confirma Jorge Rey la llegada de un temporal histórico a partir del lunes, llevan cambios que llegan del Reino Unido. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, en estas jornadas en las que la situación irá cambiando por momentos, a medida que nos acerquemos a esa barrera que acabará siendo el inicio de la nueva estación. Este otoño ha sido relativamente suave, pero a medida que ha ido llegando el nuevo cambio de tendencia, todo se va modificando por momentos.

Este experto que tenemos en mente, puede acabar siendo el que nos va dando cada vez más detalles sobre lo que nos está esperando. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, en especial, si tenemos en cuenta que tocará visualizar un destacado giro radical que puede acabar siendo el que nos golpeará con mucha fuerza. Es hora de saber qué puede pasar a partir de este mismo lunes, Jorge Rey no tiene dudas sobre lo que nos está esperando, llega de Reino Unido y no es nada bueno, sino más bien todo lo contrario.

Llega un temporal histórico a partir de este día

Dicen los expertos que este otoño ha sido de lo más suave. Lo hemos podido ver en estas últimas semanas, en una costa mediterránea en la que se ha tenido que mirar el calendario para saber la fecha exacta. No parecía diciembre, sino más bien una primavera o un otoño que en sus inicios nos regala temperaturas que llegan a los 20º.

Algo que quizás puede llegar a sorprendernos o que simplemente forma parte de una tendencia, la que estamos viviendo, que pronto, verá como cambiará por completo y lo hará de tal forma que deberemos empezar a pensar en este giro radical que parece que acabará siendo una realidad en breve.

Será el momento de conocer qué es lo que puede estar pasando en estas jornadas en las que el tiempo se convierte en algo muy común, para el que quizás no estamos del todo preparados, sino más bien todo lo contrario.

El frío y el mal tiempo se impondrá en este inicio de un casi invierno que empieza a normalizarse para la época del año en la que nos encontramos. Los expertos no dudan en alertarnos sobre lo que nos está esperando.

Confirma Jorge Rey lo que llega este lunes de Reino Unido

Una borrasca con nombre propio, Emilia, ha causado estragos, en estas últimas horas, pero cuidado, lo que está por llegar, puede acabar siendo un giro radical que hasta la fecha no habíamos ni visto. Son tiempos de cambios que pueden acabar siendo esenciales que tengamos en mente.

El vídeo viral de Jorge Rey confirma estos cambios que pueden llegar a ser especialmente complicados de asimilar, será mejor que empecemos a seguir a una AEMET que sabe muy bien qué pasará: «Con incertidumbre se prevé el movimiento de una nueva baja desde el norte hacia el área mediterránea que dejará cielos muy nubosos o cubiertos tendiendo al final a abrirse claros en el oeste de ambas mesetas, con precipitaciones generalizadas en la Península y Baleares. Se espera que sean persistentes y localmente fuertes, que podrán dar lugar a abundantes acumulados, en la fachada norte mediterránea, norte de Galicia y oeste de Asturias. Así mismo se esperan localmente fuertes durante la madrugada en litorales mediterráneos del sur y persistentes en zonas del Sistema Central. No se descartan chubascos localmente fuertes en el oeste de Baleares, principalmente en Ibiza. Probables tormentas con granizo ocasional en entornos mediterráneos y litorales del noroeste. Se prevé nevadas en los principales sistemas montañosos y en su entorno entre 1200-1600 metros con acumulados significativos en el Sistema Central occidental. En Canarias intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles en el norte de las islas. Probables bancos de niebla en zonas de montaña del interior. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso en la Península y Baleares, con ligeros ascensos en zonas de ambas mesetas. Las máximas tendrán un descenso más acusado en la mitad sur, Cantábrico, alto Ebro y sur de la meseta Norte, ligero en el Valle del Ebro y Baleares y en ascenso en el resto. En Canarias poco cambios. Heladas débiles en las montañas de la mitad norte y del sureste».

Siguiendo con la misma explicación: «Viento flojo variable en la Península al principio tendiendo a componente norte con intervalos de moderado en el oeste con probables rachas muy fuertes en cumbres de la mitad norte. Soplará moderado en litorales, de componente norte en los atlánticos, de oeste rolando a norte en los del Cantábrico, de oeste en Alborán y del sur rolando a este y noreste en el resto del Mediterráneo. En Canarias viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en zonas expuestas».

Las alertas seguirán activadas: «Probables precipitaciones persistentes y localmente fuertes, que podrán dar lugar a acumulaciones significativas, en la fachada norte mediterránea, norte de Galicia y oeste de Asturias. Precipitaciones localmente fuertes durante la madrugada en litorales mediterráneos del sur y persistentes en el Sistema Central occidental que dejará acumulados significativos de nieve por encima de 1200 metros».