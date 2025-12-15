Vito Quiles cobró 13.140 euros del ‘faker’ a sueldo Alvise para financiar su gira por las universidades
"No hay Atenea, ni hay Vox, ni hay PP, ni hay Alvise", llegó a asegurar el activista
El activista Vito Quiles, de 25 años, recibió 13.140 euros del eurodiputado Alvise Pérez en plena gira por universidades públicas de toda España, a pesar de haber negado públicamente cualquier tipo de financiación política. «No recibo dinero público, ni me está financiando ningún partido ni ningún ente que reciba subvenciones públicas vía impuestos. No tengo que dar ninguna explicación de dónde saco el dinero», dijo durante unas declaraciones. «No hay Atenea, ni hay Vox, ni hay PP, ni hay Alvise. No hay ningún partido, ni ningún político de por medio, ni ninguna asociación que tenga que ver con la política», aseguró.
La polémica gira denominada España combativa arrancó el pasado 16 de octubre en la Universidad Autónoma de Barcelona y recorrióo los campus de Granada, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Madrid, Pamplona, Gran Canaria y Tenerife. En todas ellas, Quiles arremetió contra lo que calificó como «estercoleros ideológicos» de la izquierda y «focos de infección comunista», generando incidentes con grupos de extrema izquierda que requirieron de intervención policial.
Los altercados más graves se produjeron en Navarra, donde abertzales encapuchados protagonizaron disturbios que dejaron cuatro heridos, incluido un periodista de El Español. Durante toda la gira, Quiles contó con la protección de al menos siete escoltas.
Según ha confirmado El País, el activista emitió una factura el pasado 8 de octubre por valor de 13.140,50 euros (IVA incluido) a nombre de Alvise Pérez, en concepto de «servicios profesionales externos, marketing y promoción». Este dato contradice las declaraciones públicas de Quiles, quien había asegurado rotundamente: «No hay Atenea, ni hay Vox, ni hay PP, ni hay Alvise. No hay ningún partido, ni ningún político de por medio».
Cuando El País preguntó sobre esta transacción, Quiles intentó justificar el pago alegando que Alvise actuó como «mero intermediario» de una empresa de Inteligencia Artificial que le encargó publicitarla en las redes sociales. «Él (Alvise) me consigue esa promoción y me dice: ‘La empresa no te lo va a pagar, porque he llegado a un acuerdo para que (el dinero) te lo dé yo’. Es lo que él (Alvise) me dice. Para recibir una comisión o algo por ponerme en contacto. (Pero) yo no sé si ese acuerdo existe’, añade Vito Quiles en una conversación transcrita por El País.
Sin embargo, fuentes conocedoras del movimiento citadas por el mencionado diario confirman que ese dinero sirvió precisamente para financiar la gira universitaria y su dispositivo de seguridad. La colaboración con una empresa de Inteligencia Artificial consistió en la publicación de algunos post en redes sociales, si bien, indican la citadas fuentes, esa tarea fue una tapadera para camuflar la finalidad y cuantía de la factura que abonó Alvise Pérez.
