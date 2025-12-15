La regla de los cuatro regalos que se ha puesto de moda en España: es infalible para usar en Navidad

Es infalible esta regla que se ha puesto de moda en España, la regla de los cuatro regalos nos cambiará la vida. Navidad es el momento del año en el que el consumo se dispara y se hace de tal forma que deberemos empezar a pensar en una serie de cambios importantes que quizás hasta ahora no sabíamos. Tenemos por delante algunos elementos que, sin duda alguna, tocará empezar a pensar en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Es importante controlar el gasto para no ver cómo se dispara en estas fechas.

Es hora de conocer en primera persona algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que las compras se convierten en una auténtica pesadilla. No sabemos qué comprar o cómo hacerlo con unos salarios que cada vez se ven más y más reducidos. Estos cuatro regalos que se han puesto de moda en España nos harán perder de vista esas compras interminables sin fin y nos permitirán ahorrar un poco.

Es infalible usar en Navidad esta norma

Es hora de pensar en una serie de elementos que llegan sin avisar, las compras masivas en estos días previos a la Navidad. De forma casi inmediata nos damos cuenta de que la lista de regalos que debemos hacer y también recibir aumenta por momentos.

Nos encontramos con la misma cara de una moneda que puede ser esencial que acabemos controlando. Es importante conocer en primera persona la forma en la que vamos a comprar y ver cómo nos llegan los regalos. Estamos ante un destacado cambio de ciclo que puede ser clave que tengamos en nuestro poder.

De tal forma que tocará empezar a ver llegar un giro importante en estos días en los que se ha puesto de moda en España una norma que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada.

Este cambio en las rutinas de compra y en la manera en la que conseguimos obtener más por menos, no llega en la manera en la que vamos a comprar o aprovechar las rebajas, sino que es fruto de la regla de los cuatro regalos.

Esta es la famosa regla de los cuatro regalos

La regla de los cuatro regalos existe desde hace unos años, pero hasta ahora, no se había puesto de moda en España. Es fruto de una serie de tendencias que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que podemos empezar a descubrir.

Desde el blog de la Universidad de Padres nos dan una serie de consejos que debemos tener en cuenta a la hora de comprar estas fiestas. La norma de los cuatro regalos puede cambiarnos la vida, según nos explican, consiste en:

Un regalo que le sirva para poder llevar: calzado, ropa, complementos…

Un libro: este es uno de los mejores regalos que les podemos ofrecer a los niños y niñas, aunque pensemos que no les gusta la lectura. Se trata de buscar un libro que le pueda generar interés, en función de sus gustos o preferencias (si le gusta los dinosaurios, los animales, un deporte en concreto, tienen alguna afición…).

Un regalo que el niño y la niña deseen con mucha ilusión.

Un regalo que realmente necesite: cambiar la equipación del deporte o actividad que realice, material fungible para realizar manualidades en casa… Lo importante es que el niño o la niña vea que necesita eso que le acaban de regalar.

Los beneficios de esta técnica pueden ser varios: «Teniendo en cuenta estos principios, que implican cubrir una necesidad concreta de nuestros hijos e hijas, serán capaces de valorar los regalos y les estaremos inculcando valores, como el consumo responsable, haciéndoles reflexionar en si realmente es necesario aquello que nos están pidiendo. A veces, somos los adultos los que les estamos condicionando el número de regalos contando a cada miembro de la familia. De esta forma, nuestros hijos e hijas terminan pidiendo por pedir y, probablemente, alguno de esos regalos, será abierto ese día y arrinconado durante todo el año. Esta regla puede resultarnos una labor ingente, puesto que vivimos en una sociedad que invita al consumo: los medios de comunicación, la publicidad que ven por la calle, el entorno… Como padres y madres somos su ejemplo a seguir y debemos enseñar el valor que tienen las cosas. Otro de los aspectos a desarrollar es si hay una manera adecuada de regalar, es decir, un regalo grande y varios pequeños; uno educativo y otro de capricho… No es tanto el tamaño, porque pueden desear algo pequeño, como un videojuego y tener un gran valor para él o para ella; lo importante es tener en cuenta estos cuatro principios: el tamaño no es algo relevante, como tampoco lo es la cantidad, pero sí la calidad».