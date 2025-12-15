Los pensionistas de Madrid están de enhorabuena: la ayuda de 525 euros que puedes solicitar a partir de este día

Miles de jubilados de la Comunidad de Madrid recibirán una ayuda económica adicional a partir de 2026. El Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la aprobación de un nuevo complemento anual de 525 euros destinado a quienes cobran una pensión no contributiva y viven de alquiler.

El anuncio se realizó el pasado mes de septiembre durante el Debate del Estado de la Región. Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico busca reforzar la protección social de las personas mayores con menos recursos, en un contexto marcado por el aumento del coste de la vida y, especialmente, del precio de la vivienda.

Los pensionistas que podrán solicitar un extra de 525 euros en 2026

La nueva ayuda consiste en un complemento económico de 525 euros anuales, lo que equivale a aproximadamente 47,35 euros al mes. Esta cuantía se sumará a la pensión que ya reciben los beneficiarios, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

El complemento está dirigido a personas que perciben una pensión no contributiva de jubilación o de invalidez y que, además, residan en una vivienda de alquiler en la Comunidad de Madrid. Según las estimaciones del Gobierno regional, cerca de 2.500 personas se beneficiarán de esta ayuda a partir de 2026.

Requisitos

Para acceder a esta ayuda, los pensionistas deberán cumplir una serie de condiciones:

Ser beneficiario de una pensión no contributiva de jubilación o invalidez.

No disponer de vivienda en propiedad.

Residir de forma habitual en una vivienda alquilada en la Comunidad de Madrid.

Que el propietario de la vivienda no tenga relación de parentesco ni de pareja con el pensionista.

Una ayuda ligada al alquiler

Uno de los aspectos clave de esta medida es que está directamente vinculada al alquiler de la vivienda. Solo podrán solicitarla aquellos pensionistas que sean inquilinos y que puedan acreditar que viven de forma habitual en un domicilio en régimen de arrendamiento. Además, la ayuda sólo se podrá conceder a una persona por vivienda, incluso en los casos en los que convivan varios pensionistas no contributivos en el mismo domicilio.

La normativa establece con claridad cómo se actuará en los casos en los que convivan varios beneficiarios de pensiones no contributivas:

Si en una misma vivienda residen varios miembros que perciben pensiones no contributivas, solo uno de ellos podrá recibir la ayuda de 525 euros.

El beneficiario será el titular del contrato de arrendamiento.

Si el contrato está firmado por varias personas, la ayuda se concederá al primer titular que figure en el contrato.

Aunque el anuncio se realizó en 2024, la ayuda no entrará en vigor hasta 2026. A partir de ese año, el complemento autonómico se sumará al que ya abona la Administración General del Estado.

Con el nuevo complemento de 525 euros anuales, la Comunidad de Madrid pretende reforzar la protección económica de las personas mayores más vulnerables, especialmente aquellas que dependen exclusivamente de una pensión no contributiva y que destinan una parte importante de sus ingresos al pago del alquiler.

Aunque la Comunidad de Madrid aún no ha detallado el procedimiento concreto para solicitar la ayuda, se espera que la gestión se realice a través de los servicios sociales autonómicos, como ocurre con otras prestaciones dirigidas a personas mayores y colectivos vulnerables.

«Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid beneficiará a casi 2.500 jubilados madrileños que ya reciben un complemento estatal y que no ha sido revalorizado. Esta medida entrará en vigor en 2026, duplicando así las cantidades que actualmente perciben estas personas en situación vulnerable.

En el caso de unidades familiares en las que convivan varios perceptores de pensiones no contributivas, sólo podrá recibir esta ayuda el titular del contrato de arrendamiento. En el caso de que sea más de uno, el beneficiario será el primero de ellos.

La Administración General del Estado abona desde 2007 un complemento a pensionistas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, sin vivienda en propiedad y que residan, de forma habitual, en una vivienda alquilada por propietarios con los que no tengan relación familiar o de pareja».

Nuevo Plan de Choque para la Vivienda 2026/2027

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un nuevo Plan de Choque para la Vivienda 2026/2027, que incluye una serie de medidas clave para facilitar la compra de la primera vivienda, incrementar el número de pisos de alquiler asequible y reducir los plazos de construcción.

Una de las principales novedades es la ampliación del programa «Mi Primera Vivienda» hasta los 50 años, lo que permitirá a más madrileños acceder a hipotecas con aval del 100% para viviendas tanto de obra nueva como de segunda mano.

Además, el Plan Vive Solución Joven se ampliará con 1.000 inmuebles más, alcanzando los 5.500, y se reforzará el Plan Alquila para incentivar a los propietarios a sacar sus viviendas al mercado. Asimismo, el nuevo Plan Comparte intergeneracional facilitará que personas mayores compartan vivienda con jóvenes para aliviar la falta de alojamiento.