La Comunidad de Madrid se ha consolidado como líder nacional en la gestión del Plan Moves III 2025, concentrando el 32% de las ayudas estatales a la movilidad eléctrica ya concedidas en España.

Según el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, esta posición de liderazgo supone que la región costea uno de cada tres euros de las subvenciones destinadas a vehículos eléctricos en todo el país. Las cifras reflejan el compromiso madrileño con la transición hacia un modelo de transporte más sostenible y eficiente.

Estos datos llegan días después de que propio presiente del Gobierno explicó a principios de diciembre que el nuevo Plan Auto 2030 contará con fondos que serán gestionados directamente por el Gobierno central, y no por las comunidades autónomas (como sucedía hasta ahora con el Plan Moves III).

Petición de más presupuesto al Gobierno

Durante este año, el Ejecutivo regional ha otorgado más de 45 millones de euros para vehículos cero emisiones, lo que equivale al 84% de los fondos que le asignó el Estado, un total de 54,5 millones.

Para garantizar la continuidad del programa, la Comunidad de Madrid ha solicitado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) una ampliación de presupuesto por valor de 85 millones de euros. Esta petición busca dar respuesta a la elevada demanda de ayudas registrada en la región.

Solicitud sin respuesta

El pasado septiembre, el Gobierno autonómico ya realizó una primera petición al IDAE por importe de 70 millones de euros, que todavía no ha recibido respuesta por parte del organismo estatal.

La Comunidad de Madrid confía en que esta segunda solicitud sea atendida con prontitud para continuar avanzando en un modelo de transporte respetuoso con el medio ambiente. La cantidad requerida permitiría tramitar las más de 50.000 peticiones registradas entre adquisición de vehículos e instalación de puntos de recarga.

El plazo para presentar solicitudes del Plan Moves finaliza el próximo 31 de diciembre, por lo que se espera que el número de peticiones continúe aumentando en las próximas semanas. La lista de espera para solicitantes permanece abierta en la página web de la Fundación de la Energía regional (FENERCOM). El Ejecutivo autonómico fue el primero en poner en marcha los incentivos de este programa el pasado 11 de junio.

Fondos agotados en un mes

Los fondos iniciales del Plan Moves se agotaron en tan solo un mes desde su puesta en marcha, lo que evidencia la elevada demanda de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos en Madrid.

En el caso de los incentivos dirigidos a puntos de recarga, por importe de 10,9 millones de euros, se terminaron en apenas dos semanas. La Comunidad de Madrid fue la primera región en saldar esta partida presupuestaria en todo el país.

Fomento del autoconsumo energético

Además de liderar la movilidad eléctrica, Madrid también destaca en el fomento del autoconsumo energético, representando el 26% del total nacional. Uno de cada cuatro euros destinados al consumo propio de energía en España sale de la región madrileña.

En cuanto al reparto de fondos destinados al autoconsumo, almacenamiento de energía e instalación de sistemas térmicos renovables, la Comunidad de Madrid también encabeza el ranking nacional.

Más de 40.000 beneficiarios

En el ámbito del autoconsumo y las energías renovables, la región ha concedido más de 252 millones de euros y ha abonado 148 millones a más de 40.000 beneficiarios. Estas cifras suponen el 60% de las ayudas aprobadas en este programa dentro del territorio madrileño.

Para el gobierno regional, el éxito en la gestión de estos fondos europeos refleja el compromiso de Madrid con la transición energética y la descarbonización de la economía regional.

Motor de la movilidad sostenible

Añade la Comunidad de Madrid, que los datos del Plan Moves III 2025 evidencian que Madrid se ha convertido en motor de la movilidad sostenible en España. La región concentra más de dos millones de euros entregados a los solicitantes de ayudas para vehículos eléctricos.

Este liderazgo se traduce en una apuesta decidida por reducir las emisiones del sector transporte, uno de los principales responsables de la contaminación atmosférica en las grandes ciudades españolas.