Llega a Madrid una de las experiencias más bellas y accesibles de la temporada festiva: el tren de la Navidad de Navacerrada. El transporte sale del centro del municipio y asciende hacia el Valle de la Barranca en un itinerario de aproximadamente una hora. La decoración de los vagones y el entorno de pinos hacen el resto: es un viaje pensado para sentirse dentro de una historia de invierno.

Este tren convierte un trayecto habitual en una inmersión completa en el espíritu de la Navidad, combinando el encanto del transporte histórico de Madrid con los paisajes invernales de la Sierra de Guadarrama.

Para evitar contratiempos, se aconseja tomar el transporte público para llegar al punto de salida, como la línea C-9 de Cercanías o el autobús 691 que parte desde el intercambiador de Moncloa.

Un recorrido por la sierra mágica

El tren parte del corazón del pueblo y serpentea entre montañas hasta llegar al Valle de la Barranca, donde se encuentra la Casa de la Navidad, ofreciendo a los viajeros unas vistas panorámicas inigualables por el camino. El ascenso es una ruta escénica que, en pleno invierno, puede ofrecer estampas de montañas cubiertas de nieve y espesos pinares. El propio transporte se transforma para la ocasión:

Decoración temática : los vagones están especialmente ornamentados con motivos festivos, creando una atmósfera cálida y acogedora desde el momento en que se sube a bordo. Ambientación especial : a menudo, el recorrido incluye sorpresas como la presencia de personajes navideños o animaciones que hacen el viaje más dinámico y memorable, especialmente para los niños.



La Casa de la Navidad: el destino principal

El verdadero polo de atracción de esta excursión es el municipio de Navacerrada. El pueblo se vuelca en las celebraciones, siendo su principal novedad y punto de interés la Casa de la Navidad. Este espacio, meticulosamente decorado, ofrece la oportunidad de:

Interactuar con personajes : los visitantes pueden encontrarse y fotografiarse con figuras icónicas de las fiestas, como Papá Noel o los Reyes Magos .

: los visitantes pueden encontrarse y fotografiarse con figuras icónicas de las fiestas, como . Actividades y talleres : la Casa de la Navidad suele albergar pequeños talleres y actividades lúdicas enfocadas en la tradición y la artesanía navideña.

: la Casa de la Navidad suele albergar pequeños talleres y actividades lúdicas enfocadas en la tradición y la artesanía navideña. Mercadillo festivo: cerca de la estación, los viajeros pueden disfrutar de un ambiente de mercadillo con productos locales, dulces típicos y artesanía.

Fechas y horarios para no perderse la magia

El transporte realizará su primer recorrido este viernes 12 de diciembre y permanecerá activo hasta el 4 de enero de 2026.

El servicio temático especial está programado para operar durante los fines de semana (de viernes a domingo).

Mes Días de operación Trenes Diciembre 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 Salidas a las 12:30h, 13:30h, 17:30h, 18:30h, 19:30h y 20:30h Enero 2, 3 y 4 Salidas a las 12:30h, 13:30h, 17:30h, 18:30h, 19:30h y 20:30h

Esta ventana de tiempo permite a familias y entusiastas navideños planificar su escapada a la sierra para disfrutar de la nieve y el ambiente festivo antes de que terminen las vacaciones. El Tren de la Navidad de Navacerrada se consolida así como una tradición madrileña que aúna naturaleza, accesibilidad y la magia inconfundible de estas fechas.