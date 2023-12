Así es Ana Hermida, la desconocida novia de Ángel Cristo Jr

Meses antes de que Ángel Cristo aterrizase en Telecinco para destapar los secretos más oscuros de Bárbara Rey, salió a la luz que iba a casarse con su novia. La joven se llama Ana Hermida Illas y en aquel momento era una gran desconocida, pero en los últimos tiempos ha adquirido mucha repercusión. Se ha convertido en uno de los grandes apoyos de Ángel y no se ha separado de él desde que empezó la guerra contra la vedette, una guerra que parece no tener final.

Ángel Cristo tiene 42 años y su trayectoria mediática ha sido completamente discreta hasta hace unas semanas. Sin embargo, considera que ha llegado el momento de contar la verdad y ha dado un paso adelante para desvelar cómo ha sido su infancia al lado de Bárbara Rey. Todo lo que está contando lo ha consultado con Ana Hermida, la mujer que le ha robado el corazón. Llevan viviendo juntos desde principios de 2023 y se han hecho inseparables.

El buen momento de Ana Hermida y Ángel Cristo

Las declaraciones de Ángel Cristo han marcado un antes y un después en la crónica social. Esta atrevimiento ha tenido unas consecuencias muy serias en su familia, pero afortunadamente cuenta con el respaldo de su novia Ana. Los enamorados atraviesan un momento perfecto, de hecho la revista Lecturas ha publicado unas imágenes de ellos paseando por los alrededores del domicilio que comparten. Bajo la lluvia, muy felices e intercambiando sonrisas, Ángel y Ana han ocupado las páginas del citado medio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angel Cristo (@angelcristojr)

Hasta hace muy poco apenas teníamos información sobre la vida sentimental de Ángel Cristo. Únicamente sabíamos que estaba separado de la madre de su hija, una niña de seis años llamada Carola. Sin embargo, en los últimos días han empezado a publicarse datos que nos ayudan a entender el comportamiento de la nueva estrella de Telecinco.

Lydia Lozano acusa a Ana Hermida

Ángel Cristo y Ana Hermida han publicado muchas imágenes juntos en las redes sociales, pero habían pasado inadvertidas porque hasta hace muy poco no eran rostros de interés público. No obstante, ahora todo el mundo quiere saber qué papel ocupa Ana en la guerra que Ángel ha emprendido contra Bárbara Rey. Según la periodista Lydia Lozano, es responsable de muchas cosas. La antigua colaboradora de Sálvame asegura que el hermano de Sofía Cristo quería arremeter contra la vedette hace tiempo e insiste en que Ana le ha animado a dar el paso.

La novia de Ángel Cristo tiene una hija

Ana Hermida cada vez tiene más protagonismo y por eso algunos aspectos de su vida privada están dejando de ser un secreto. Es madre y disfruta de la custodia de la pequeña, quién se ha integrado perfectamente con Ángel Cristo. Ahora el problema es que Ángel también tiene una niña que supuestamente no ve demasiado a Bárbara Rey por unos presuntos problemas legales. Ana ha dado la cara por su novio y ha declarado: «Nosotros no ponemos ninguna pega para que la vean». Son sus primeras palabras como personaje público y todo hace pensar que no serán las últimas.