Sale a la luz el secreto más temido por Bárbara Rey sobre su hijo Ángel Cristo

Bárbara Rey asegura que tiene «la conciencia tranquila» porque sabe que nunca ha hecho nada en contra de Ángel Cristo. Reconoce que lo único que le importa es el estado de ánimo de su hijo y considera que Telecinco, la cadena donde ha debutado, le terminará traicionando tarde o temprano. Sin embargo, ha sido Antena 3 el medio de comunicación que ha desvelado el secreto mejor guardado de la familia. La periodista Gema López insiste en que Ángel no tiene un pasado tan limpio como parece, de hecho está enfrentado a la madre de su hija por un asunto muy serio.

Bárbara Rey no se ha enfrentado a ‘Espejo Público’, programa que ha publicado la noticia. ¿El motivo? Su hija Sofía trabaja allí como colaboradora. Esta última insiste en que ahora quiere hacer «otro tipo de televisión», pero considera que tiene que dar la cara ante este escándalo que ha salpicado a la reputación de su progenitora. Sofía Cristo recalca que nunca se separará de Bárbara porque es la única persona que nunca le ha dado de lado, a pesar de su juventud no ha sido fácil.

El secreto que Bárbara Rey no puede ocultar

Bárbara Rey conoce mejor que nadie como funciona el mundo del espectáculo y sabe que hay noticias que ya no podrá frenar. Gema López, presentadora de ‘Más Espejo’ ha publicado una noticia que no deja en buen lugar a Ángel. Es una exclusiva que está relacionado con la experiencia que el joven vivió al lado de la madre de su hija.

«Ángel Cristo ha estado en el calabozo por maltrato a la madre de su hija. Se decidió sobreseer el caso, pero Fiscalía pidió reabrirlo, por lo que alguna prueba tendrían. Bárbara Rey no puede ver a su nieta. Ahora mismo, lo que menos le conviene a Ángel Cristo es una nueva denuncia», ha explicado Gema. Y Susanna Griso ha añadido: «Creo que dar esa entrevista de más de 100.000 euros es también por insistencia de la nueva pareja de él».

Ángel Cristo ha sido señalado

Antes de que el secreto de Ángel viera la luz, Bárbara Rey le lanzó una advertencia: «No sabes dónde te has metido, que Dios te proteja y te ayude». Recordemos que la artista ha trabajado mucho en Telecinco, así que sabe cuáles son las estrategias que sigue la cadena. Según su opinión, antes o después darán la espalda a su primogénito, por eso está tan preocupada por él. En contra de lo que pueda parecer, insiste en que Ángel «es una persona frágil» y le da miedo el desconocimiento que tiene de la televisión.

Bárbara Rey está muy bien acompañada

Afortunadamente Bárbara Rey no afronta sola este duro golpe. Su hija Sofía no se separa de ella e insiste en que su hermano se ha equivocado, tanto es así que ha bloqueado sus llamadas y quiere estar lejos de él durante un tiempo. Sin embargo, está dispuesta a ayudarle si lo necesita porque cree que está atravesando un mal momento. De no ser así no entiende que haya atacado a su madre en un tono tan contundente.