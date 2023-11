Las contradicciones de Ángel Cristo Jr. sobre su familia: así hablaba de ella en el pasado

Ángel Cristo Jr. es un auténtico desconocido para la gran mayoría, pero por su nombre es fácil descubrir que es el hijo del famoso domador de leones y de Bárbara Rey. Pese a que intenta pasar desapercibido ante la prensa, ha concedido una entrevista para el estreno de De viernes en la que lanza ataques a su madre y a su hermana, algo que hasta ahora no había pasado nunca.

En un adelanto de lo que se podrá ver esta noche a partir de las 22:00 h, el hermano de Sofía Cristo carga sin piedad contra su madre, desmontado gran parte de su versión sobre su relación con el rey Juan Carlos.

Según su versión, en su casa había mucho dinero al alcance de cualquiera: «Lo sacaba del cuarto de mi madre, que había mucho efectivo. Ese dinero venía de unos pagos que se le hacían periódicamente a mi madre por el chantaje al rey de España». Además, lanza un dardo a su hermana: «No tenía ni idea de lo que pasaba en casa porque se pasaba 24 horas drogada».

Mañana Telecinco estrena el programa «DE VIERNES» y han preparado una promoción muy bien hecha con una entrevista a Ángel Cristo Jr. que tengo la sensación que no es lo que parece. Aparentemente va a arremeter contra su madre Bárbara Rey al estilo de la «Herencia Envenenada» de… pic.twitter.com/kIlJFmYh5G — Joe Hunter (@Caza_Hunters) November 23, 2023

En esa charla habla de drogas y peleas que terminaron por convertir la casa de la familia en un auténtico infierno. Aunque no niega que su padre maltratase a Bárbara Rey, también acusa a la vedette de darle pastillas para dormir cuando era solo un niño, llegando a darle Orfidal, un tranquilizante indicado para la ansiedad.

Las otra versión de Ángel Cristo sobre su familia

Esta entrevista promete dinamitar la relación entre Ángel con su hermana y su madre, pero en el pasado parecían estar los tres unidos. Hace dos años, en septiembre de 2021, concedió una entrevista a la revista Lecturas en la que hablaba de otra manera completamente distinta sobre ellas.

Coincidió con la confesión de la dj de los abusos sexuales que sufrió siendo solo una niña por parte de una persona muy cercana a su familia y en su propia casa. En la revista se lamentaba de no haber podido evitarlo: «¡Esto no va a quedar así! Me dio mucha tristeza. ¡Tendría que haberla protegido, pero no me enteré!».

Tampoco dudaba en culpar al domador de la situación familia: «He visto peleas horribles entre mis padres. Mi hermana y yo teníamos pánico a mi padre». Reconoció en aquel momento que uno de los mejores recuerdos que tiene de su infancia es cuando le concedieron la custodía a la vedette y pudieron vivir más tranquilos.

Sobre su hermana, lejos de atacarla, destacó que hizo lo posible por sacarla del mundo de las drogas: «Mi hermana se juntaba con lo peor. He llegado a amenazar a sus amigos para que no la incitaran a drogarse. Ahora estoy muy orgulloso de ella».

Hace solo un año hizo una pequeña aparición en el programa Mi casa es la tuya, aunque prefirió hacerlo en un pequeño vídeo y no estar presente durante toda la grabación del programa. En aquel momento, Ángel Cristo Jr. decía lo siguiente: «Veía cómo se comportaba mi padre y veía las cosas que hacía que estaban mal. Entonces, me posicioné al lado de mi madre».

El motivo para hablar ahora

Esta entrevcista llega en uno de los peores momentos para Bárbara Rey, solo unas horas después de conocer la muerte de su hermano. Aunque está grabada días antes de la terrible noticia de su tío, el periodista Pepe del Real apunta que hay «una motivación económica».

«Existe una deuda por una pensión de manutención que no está pagada con la mamá de su hija. Por dinero está hablando y por dinero sería capaz incluso de atribuirle a terceras personas la paternidad de su hermana», según el colaborador del programa Vamos a ver.