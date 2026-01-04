En Andalucía no están preparados para las lluvias que trae Francis ya

No están preparados para las lluvias que trae Francis en una Andalucía que se verá afectada por esta masa de aire húmedo. Esta borrasca parece que nos dejará algunos elementos que podemos empezar a tener en consideración en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Con la mirada puesta a un destacado cambio de tendencia que puede ser lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante. Llega una de las fechas más especiales del año que coincide con la recta final de las vacaciones.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Con los desplazamientos que tenemos por delante y la recta final de estas fiestas, deberemos estar preparados para lo peor. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podría ser una realidad. La borrasca Francis nos casi obliga a adelantar la vuelta a casa para no tener problemas de movilidad en estas jornadas que tenemos por delante.

Andalucía se prepara para lo peor de este temporal

La borrasca Francis se ha convertido en la gran protagonista de este inicio del año en el que deberemos empezar. Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días de fiestas que quedan.

Se acerca el día más especial del año, en el que podremos empezar a pensar en un giro destacado de guion. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo peor. Con la mirada puesta a una situación del todo inesperada que podría convertirse en un plus de buenas sensaciones.

Es hora de empezar a prepararse para lo peor, Andalucía será una de las zonas más afectadas por un temporal que pone los pelos de punta. A los expertos les preocupa una combinación de elementos que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas.

Sin duda alguna, tenemos que empezar a pensar en un destacado cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

La borrasca Francis trae lluvias abundantes

Lluvias abundantes están a punto de llegar, tocará empezar a prepararse para lo peor, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que acabará marcando una diferencia significativa. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET en su web: «Cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes o muy fuertes y acompañadas de tormentas en la zona del Estrecho y vertiente mediterránea. Temperaturas mínimas en descenso en el tercio occidental y sin cambios en el resto; máximas en descenso en la vertiente mediterránea y sin cambios en el resto. Vientos flojos a moderados de componente este, con intervalos fuertes en el litoral». Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes y ocasionalmente fuertes o muy fuertes y acompañadas de tormentas en la zona del Estrecho y vertiente mediterránea».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes y persistentes en zonas del Estrecho, oeste de Alborán y entorno del cabo de la Nao, que pueden extenderse puntualmente a Baleares. Acumulados de nieve en la Cordillera Cantábrica y otras zonas de montaña de la meseta norte que puede ampliarse a zonas aledañas; también en zonas de la Ibérica norte e Ibérica oriental y Pirineo oscense. Descenso locamente notable de las máximas en la meseta Norte y zonas de la Ibérica y de las mínimas en zonas de montaña del centro norte y noroeste peninsular».

Siguiendo con la misma previsión: «Se prevé que la baja Francis se sitúe en el entorno de Estrecho y oeste de Alborán, aumentando la inestabilidad en el sur y sureste peninsular con chubascos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en zonas del golfo de Cádiz a últimas horas y, sobre todo, en el Estrecho, zonas occidentales de Alborán y entorno de la Nao, sin descartar que vayan acompañados con tormenta. Por otro lado, el aire frío ártico seguirá desplazándose hacia el sur dejando nevadas débiles a moderadas en cotas bajas con las mayores acumulaciones en la Cordillera Cantábrica, en el entorno oriental del Sistema Central, sin descartar zonas llanas de la meseta norte. También se esperan en zonas de la Ibérica y Pirineo oscense. En Canarias, intervalos nubosos con lluvias en general débiles más frecuentes es las islas orientales y en las vertientes norte y oeste de las islas montañosas. Brumas y bancos de nieblas en zonas bajas del nordeste y en zonas de montaña. Descenso generalizado de las temperaturas en la Península y Baleares: el de las máximas será localmente notable en la meseta Norte y en zonas de la Ibérica y el de las mínimas en zonas de montaña del centro norte y noroeste peninsular. Heladas débiles en la mitad norte, montañas del sureste y localmente en la meseta Sur. Serán moderadas en las montañas de la mitad norte sin descartar localmente fuertes en los Pirineos. Pocos cambios en Canarias».