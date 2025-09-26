Alejandra Osborne confiesa cómo se enteró de la nueva paternidad de su padre y deja a todos helados: «No me gusta…»

La nueva paternidad de su padre deja a todos helados, Alejandra Osborne confiesa cómo se enteró de ella con una sorpresa inesperada de por medio. La familia Osborne es una de las más conocidas de nuestro país, gracias a un Bertín que lleva años frente a las cámaras y sobre los escenarios. Este hombre se ha convertido en todo un símbolo para más de una generación que no duda en seguirle allí donde vaya.

También ha sido un rompecorazones que ha llegado a una serie de detalles que serán los que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a unas revistas del corazón a las que ha aparecido recientemente con su hijo más pequeño. La diferencia de edad con sus hijas es enorme, pero no impide que disfruten de él como uno más de la familia, después de haber asumido una paternidad que quizás ha sido un tanto inesperada para él. La llegada de cualquier hijo siempre es un momento de alegría que para los Osborne se ha traducido en un nuevo hermano o hijo que sumará a esta gran familia.

Deja a todos helados con esta frase

La realidad es que estamos ante una familia Osborne que crece más de lo que todo el mundo se imaginaria. Cuando uno ya espera la llamada de sus hijos para ser abuelo, la llamada a la inversa no debe ser fácil. Es un camino contrario que dependiendo de la situación no debe ser nada agradable de iniciar.

La noticia en sí, es buena, un bebé, siempre es un motivo de alegría, pero quizás llega de una condición que nadie debería esperar o no verían con unos ojos diferentes en estos días. Vivimos unos días en los que la situación siempre puede ser inesperada.

El amor no tiene edad y cada vez más familias se amplían con más miembros, sin esperarlo, reconstruyendo una vida que no se termina con el fin del amor, sino que puede ir en aumento con la llegada de un nuevo ser. El caso de Bertín Osborne ha acabado siendo uno de los más conocidos en estos tiempos que corren.

Con la llegada de un nuevo hermano para unas hijas que ya son madres y han hecho abuelo a este famoso en varias ocasiones. Poco se llevará con sus hijos este nuevo hermano que Alejandra Osborne nos explica cómo conoció la noticia de su llegada.

Confiesa Alejandra Osborne de cómo se enteró de la nueva paternidad de su padre

La nueva paternidad de su padre sorprendió a todas las hermanas, como no puede ser de otra manera, la llegada de un bebé siempre es una sorpresa agradable, pero en este caso se ha convertido en una confesión que pone los pelos de punta a todos.

Alejandra Osborne ha aparecido en el programa de Sonsoles Ónega para dar un dato de lo más curioso sobre su padre: «Pensábamos que ya se había cortado la coleta, porque lleva diciéndolo desde hace años, pero no”. En tono de broma ha argumentado que no esperaban que volviera a tener hijos.

Bertín sorprendió a todos con esta nueva paternidad que acabó dándole un nuevo hijo con una mujer que en aquel entonces apenas conocíamos. Alejandra ha hablado también de la familia unida que son, desde que falleció su madre, como consecuencia de un cáncer, son una piña.

Por lo que, este tipo de noticias llegan de una manera que quizás hasta ahora no habían imaginado. Puede que sea ya el último hijo de un Bertín Osborne que ejerce de padrazo con todos sus hijos, viviendo la paternidad desde los distintos puntos de vista.

No es lo mismo ser padre con 30 que con 40 o en este caso con ya más de 60 años, pero de igual forma, no deja de existir este vínculo que estará siempre presente entre él y sus hijos, pero también entre los que han visto llegar este tipo de noticias.

La familia Osborne ha crecido en estos últimos años en un viaje hacia las novedades que pueden llegar en cualquier momento. Quizás nadie esperaría que su padre volviera a ser padre, cuando ya es abuelo, pero las noticias llegan cuando menos se esperan.

Este tipo de comentarios, pueden dar lugar a determinadas situaciones de cambios que, sin duda alguna, pueden ser ejemplares. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás nos descubrirán un extra de buenas sensaciones sin esperarlo.

Alejandra ha sido de las primeras en hablar en tono de broma sobre una comentada paternidad que ha dado mucho juego en las revistas del corazón, con total sinceridad y sin pensar en nada más que en el amor de ese pequeño.