Cómo abrir la puerta del coche cuando no tienes batería: el truco útil que casi nadie conoce

Cada vez más coches modernos prescinden de la clásica cerradura visible en la puerta del conductor, incorporando sistemas de apertura con mando a distancia. Este avance mejora la experiencia de conducción en el día a día, pero ¿qué ocurre cuando la batería del coche se descarga por completo y el sistema electrónico deja de funcionar? Algunos conductores intentan tirar de la puerta con fuerza, mientras que otros llaman de inmediato a un servicio técnico o incluso a la grúa. Sin embargo, existe un truco sencillo, efectivo y poco conocido para abrir la puerta del coche cuando se queda sin batería.

El mecánico Juan José, conocido en TikTok como @talleresebenezer, ha compartido un vídeo explicando paso a paso cómo desbloquear la puerta cuando la batería está completamente agotada y no se puede utilizar el mando a distancia. Un truco muy simple, que no requiere herramientas especiales ni habilidades técnicas avanzadas.

El truco para abrir la puerta del coche cuando te quedas sin batería

El primer paso, según explica Juan José, consiste en localizar el espadín, es decir, la llave física que normalmente va oculta dentro del mando electrónico. Muchos conductores desconocen que, aunque el mando funcione de manera electrónica, éste incluye una llave física de emergencia para este tipo de situaciones. La llave se integra en el mando y se extrae presionando un botón o deslizando una tapa. «Tenemos que abrir el mandito, que saca la llave. Tenemos que hacerlo bien», señala Juan José.

A diferencia de los modelos más antiguos, donde la cerradura siempre estaba a la vista, los coches modernos han diseñado sistemas de apertura ocultos para preservar la estética y proteger la seguridad del vehículo. Aquí es donde entra el conocimiento de un profesional del sector: la cerradura manual, aunque invisible a simple vista, suele estar escondida justo debajo de la maneta de la puerta del conductor. Según el vídeo de Juan José, «debajo de la maneta del conductor hay una rajita». Esa pequeña ranura es la entrada al mecanismo de apertura manual que permite desbloquear la puerta sin necesidad de corriente eléctrica.

El siguiente paso consiste en introducir cuidadosamente el espadín dentro de esta ranura. Juan José explica con detalle cómo hacerlo: «Metemos el dedo debajo, metemos el espadín, abrimos un poquito y giramos». Es importante mantener el otro dedo sujetando la tapa que cubre la cerradura para evitar dañar la pintura o forzar la pieza. Una vez retirada la tapa, la cerradura tradicional queda expuesta; «y ahora aquí ya tenemos el espadín, metemos la llave, abrimos y podemos maniobrar con el coche sin batería», concluye.

Juan José destaca que, aunque la ubicación exacta del mecanismo puede variar ligeramente según la marca y el modelo del coche, la mayoría de los vehículos modernos incluyen algún sistema de apertura manual oculto.

¿Cómo arrancar el vehículo?

El mecánico estadounidense Scotty Kilmer, comparte un método muy efectivo para arrancar un coche con la batería descargada utilizando un dispositivo portátil llamado caja de arranque, que se conecta directamente a los terminales de la batería del coche y, en cuestión de minutos, proporciona el voltaje necesario para que el motor arranque.

Sin embargo, en ocasiones, incluso con la caja de arranque, el coche puede mostrar dificultades para arrancar especialmente si la batería está muy descargada o el motor necesita un impulso adicional para la combustión. Para estos casos, Scotty Kilmer recomienda un producto complementario: el líquido de arranque. Este spray, diseñado para mejorar la combustión inicial del motor, se aplica directamente en el filtro de aire. Su uso es muy sencillo: al rociarlo en la entrada de aire, facilita la ignición del motor incluso cuando la batería no está proporcionando suficiente energía.

Más allá del truco para abrir la puerta del coche, es fundamental adoptar medidas preventivas. Una de las recomendaciones más importantes es realizar revisiones periódicas de la batería (cada 10.000 kilómetros o al menos una vez al año), dependiendo de la frecuencia de uso del vehículo. Durante estas revisiones, es necesario verificar varios aspectos: los niveles de agua en las baterías de plomo-ácido, la limpieza de los terminales y la ausencia de corrosión, así como el estado general de la carga de la batería.

Finalmente, cabe señalar que existen señales que indican que la batería está a punto de agotarse. Por ejemplo, si el coche muestra dificultades para arrancar, como un sonido más lento del motor o un retraso al girar la llave o presionar el botón de encendido, es probable que la batería necesite atención. Otra señal frecuente es que las luces del vehículo se vean más débiles de lo habitual, especialmente cuando el motor está apagado.