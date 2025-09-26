No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 25 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 683 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta ficción diaria han visto cómo la marcha de Catalina, inevitablemente, continúa dando de qué hablar. Dadas las circunstancias, Martina tiene serias sospechas de que esta situación tiene algo que ver con el último encuentro que tuvo con el barón de Valladares. Como era de esperar, Jacobo trata de animarla para que se olvide de este asunto a la mayor brevedad posible.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo Vera y Lope no pueden olvidarse del desastre de desayuno que sirvieron. Es más, todas y cada una de sus pesadillas se acaban haciendo realidad cuando Cristóbal se entera de todo lo sucedido. El Marqués de Luján decide reunirse personalmente con la señora de Figueroa para tratar de anular el compromiso entre Lorenzo y Ángela, hasta tal punto de llegar a hastiarla. Ricardo está extenuado y no puede evitar sentirse profundamente culpable de que Pía esté lejos. Es algo que, desde luego, no puede evitar. El malestar que siente el ama de llaves aumenta considerablemente. Hasta tal punto que comienza a causar serios estragos en ella, y no es para menos. Poco a poco, está llegando a su límite, aunque se niegue a admitirlo frente al resto de compañeros.

¿Qué sucede en el capítulo 684 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 26 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Catalina continúa ausente, hasta tal punto que su sombra empieza a cernirse sobre palacio. Martina acaba confesando que cree que el barón de Valladares pudo haber influido directamente en su marcha.

Alonso y Adriano se muestran profundamente desesperados al no recibir ningún tipo de noticia sobre ella. Manuel trata de mantener la calma, incluso en el taller, a pesar de que su mente divaga, no solamente por el peso familiar, sino también por sus dudas sobre Enora. En cuanto a Ángela, busca apoyo en Samuel, aunque él le pide fe y diálogo. Ella, en cambio, únicamente encuentra rabia.

En un tenso encuentro con Lorenzo, le lanza una durísima verdad por la que salen a la luz viejos fantasmas. Cada vez más acorralada, Leocadia trata de hacer entrar en razón a Ángela, sin saber que la joven ya ha comenzado a planear su huida. Cristóbal decide imponer mano dura, a través de un sistema de faltas con amenazas de despido. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.