Una influencer come en el restaurante de Cristiano Ronaldo en Madrid y se queda en shock: «Tiene menos sabor…»

El restaurante de Cristiano Ronaldo en Madrid se ha convertido en viral gracias a una influencer que sabe muy bien cómo comer en él. La llegada a este sector de uno de los futbolistas que cambió por completo la historia del futbol se ha convertido en toda una novedad. Sin duda alguna, estaremos ante uno de los momentos más especiales de los últimos tiempos, un giro radical que hasta la fecha no esperaríamos. Por lo que, quizás ha llegado el momento de poner en práctica estos elementos que pueden ser esenciales.

Tener un restaurante no es fácil, pero se complica aún más cuando se llega de otro sector. Rodearse de buenos profesionales y confiar en una inversión que para el futbolista tampoco ha debido de ser fácil. Como todas las empresas hoy en día, dependerán en gran medida de lo que hacen sus trabajadores, con la mirada puesta en estos profesionales que, sin duda alguna, pueden ofrecernos una buena experiencia. Cristiano Ronaldo, no ha dudado en darnos todo el sabor de una cocina que conoce bien y gracias a esta influencer conocemos bien.

El restaurante de Cristiano Ronaldo en Madrid

Madrid ha sido el lugar elegido por un Cristiano Ronaldo, que además de futbolista es un gran empresario que no duda en invertir en aquellos puntos del país donde puede obtener una mayor rentabilidad. Llega un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días.

Estamos viviendo unas jornadas en las que dispondremos del tiempo libre para sumergirnos en un Madrid que guarda importantes sorpresas. Detalles que podemos empezar a ver llegar y que, sin duda alguna, tocará empezar a visualizar de una forma muy diferente.

Gracias a las redes sociales, obtendremos un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Son tiempos de conocer un poco más qué es lo que nos está esperando en unos días en los que la situación puede ir cambiando por momentos.

Un buen plan en la ciudad puede estar esperándonos, en especial, si nos gusta la buena comida y queremos descubrir lo mejor de una comida de esas que tienen el sello de un profesional. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha desconocíamos.

Esto es lo que dice esta influencer del restaurante

Tal y como se presenta este hotel en Hotevia: «La superestrella de fútbol Cristiano Ronaldo ha invertido más de $40 millones en una serie de hoteles en Madeira, Lisboa, Madrid y Nueva York, los cuales tienen la marca Pestana CR7. Se trata de una alianza, entre Cristiano Ronaldo y la cadena portuguesa The Pestana Hotel Group, quien estará a cargo de la gestión de los hoteles. Tanto Dionísio Pestana, dueño de Pestana Hotel Group como Cristiano Ronaldo nacieron y fueron criados en Madeira. La relación de negocios que tienen se basa en años de amistad».

Siguiendo con la misma explicación: «Los cuatro proyectos iniciales están ubicados en 4 espectaculares destinos; Lisboa, en el centro histórico, Madrid en Gran Vía, en Funchal, frente al puerto, la capital de la isla donde nació Cristiano Ronaldo y Nueva York, a pasos de distancia de Times Square. El crack del fútbol mencionó que la alianza con Dionísio Pestana, dueño de Pestana Hotel Group lo emociona:“Mi trabajo es jugar futbol, pero eso no será siempre así. Tengo que dedicarme a este nuevo proyecto y tengo el mejor equipo del mundo alrededor mío. Soy joven y me siento muy completo y este proyecto me emociona mucho. Estoy pensando en mi futuro, en mi hijo y mi familia».

La influencer que ha probado los platos de su restaurante parece que tiene una buena opinión, en cambio, tocará estar muy pendientes de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Unos ingredientes que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas próximas jornadas.

Cuando buscamos un restaurante con ese aire especial que este nos ofrece y sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente algunas situaciones del todo inesperadas. Es momento de poner en práctica algunos detalles que pueden ser claves y que, sin duda alguna tocará tener en consideración.

Un precio por menú o por unos platos que esta joven nos detalla y acaban llegando a cumplir un precio que, sin duda alguna, podremos empezar a ver llegar. A nuestro día a día, nos puede llevar a querer descubrir esta capital de España con lugares encantadores que pueden convertirse en la mejor opción posible en caso de apostar claramente por un lugar famoso como este.