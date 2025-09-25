No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 24 de septiembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 682 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Catalina ha desaparecido, dejando tras de sí nada más y nada menos que dos cartas de despedida. Adriano, Martina y la familia Luján tratan de entender el verdadero motivo de esa partida, mientras que el anuncio del compromiso de Ángela con Lorenzo continúa desatando una oleada de dolor, pero también de rechazo. Es más, la joven se siente tan sumamente traicionada que se niega en rotundo a obedecer a su madre.

Y no le importan en absoluto las posibles consecuencias. En cuanto a la zona de servicio, Petra sigue debilitada por su colapso físico, pero también por la presión moral que siente por el durísimo castigo impuesto a Pía. La ama de llaves empieza a verse tan sobrepasada que decide confiar en María Fernández después de que la doncella le prometiese guardar silencio y tomar ciertas responsabilidades para aliviar su carga de trabajo. Lejos de que todo quede ahí, Vera y Lope han logrado llevar su enfrentamiento al límite. Tanto es así que tienen un tenso enfrentamiento frente a los señores, lo que tiene graves consecuencias. Las cocineras no han dudado en hacer ver a Enora que Manuel está profundamente celoso de su boda con Toño. Una situación verdaderamente sorprendente que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. ¡No es para menos!

¿Qué sucede en el capítulo 683 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 25 de septiembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a ser testigos de cómo la marcha de Catalina va a seguir dando de qué hablar. Todo ello mientras Martina empieza a tener serias sospechas de que esta situación tiene algo que ver con el último encuentro que tuvo con el Barón de Valladares.

Jacobo trata de animarla para que se olvide de este asunto, mientras que Vera y Lope son incapaces de pasar página tras el desastre de desayuno que sirvieron. Sus pesadillas acaban por cumplirse cuando Cristóbal se entera de lo ocurrido. El Marqués trata de convencer a la señora de Figueroa para que anule el compromiso entre Ángela y Lorenzo.

Hasta el punto de hastiarla. Ricardo está extenuado. Es más, no puede evitar sentirse culpable de que Pía esté lejos. El malestar que siente Petra se agrava cada vez más. ¡Está empezando a causar serios estragos en ella! No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.