Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Ángela se niega a casarse con Lorenzo
La joven no quiere acatar la voluntad de su madre
La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 23 de septiembre pudimos disfrutar del capítulo 681 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos observado cómo el anuncio del compromiso entre Ángela y el capitán del Mata por parte de la señora de Figueroa ha conseguido descolocar por completo a toda la familia. Aun así, esta noticia ha quedado en un segundo plano como consecuencia de la desaparición de Catalina junto a sus hijos.
Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo, por fortuna, las criaturas aparecen en el cobertizo pero no hay rastro de su madre. Adriano no tarda en verse sorprendido al recibir una carta de su mujer, en la que justifica su repentina marcha para anteponer la seguridad de sus hijos a ella misma. Petra y Cristóbal no han dudado en imponer de nuevo su autoridad para tratar de gestionar la nueva situación de la familia, mientras que María Fernández y el resto de compañeros les reprochan la ausencia de Pía. La situación de palacio no se lo pone nada fácil a Petra, que continúa sufriendo ciertas molestias en el cuello. Samuel lo atribuye a su mal humor y le aconseja que se tranquilice y no se lo tome todo tan a pecho. A pesar de todo, esto no evita que los síntomas que está sufriendo Petra se agraven. Todo comienza a complicarse.
¿Qué sucede en el capítulo 682 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 24 de septiembre?
De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Catalina ha desaparecido dejando nada más y nada menos que dos cartas de despedida. Como no podía ser de otra manera, Adriano, Martina y el resto de los Luján tratan de entender el verdadero motivo de su partida.
El anuncio de compromiso de Ángela con Lorenzo continúa desatando una ola de rechazo y dolor. Traicionada, la joven se niega en rotundo a obedecer a su madre. En la zona de servicio, Petra sigue débil por su colapso físico, pero también por la presión moral del castigo a Pía. Finalmente, ha decidido confiar en María Fernández.
Sobre todo después de que la joven se haya comprometido a guardar su secreto y tomar alguna que otra responsabilidad. Vera y Lope han llevado su enfrentamiento al límite, discutiendo frente a los señores. Como es de esperar, las consecuencias son terribles. En cuanto a las cocineras, hacen ver a Enora que Manuel está celoso de su boda con Toño. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
