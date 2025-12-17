Moción del PSOE al PSOE: concejales socialistas de Nevada derriban a su propia alcaldesa por desaparecer

Cinco de los seis concejales del PSOE en el municipio granadino de Nevada han registrado una moción de censura para echar a su propia alcaldesa, Dolores Pastor, también socialista. La iniciativa será debatida este jueves a las 12:00 en un pleno extraordinario, y si prospera, la sustituirá su hasta ahora teniente de alcalde, Rafael López, con el respaldo de sus propios compañeros de partido. Lo más grave, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, es que los socialistas llevan tiempo detrás del partido para encontrar una solución. Pero el PSOE ha hecho oídos sordos, motivo por el cual los ediles han decidido dar un puñetazo en la mesa y cargarse a su hasta ahora alcaldesa, totalmente desaparecida del día a día municipal.

La moción fue registrada el pasado 3 de diciembre y ha sido impulsada por todo el grupo socialista salvo la propia Pastor. El PSOE gobierna con seis ediles frente a los tres del PP, pero el apoyo de cinco concejales es suficiente para alcanzar la mayoría absoluta del pleno, que consta de nueve miembros. El PP no participa en la moción.

Según han explicado los promotores de la iniciativa, el objetivo es «recuperar la normalidad institucional» en el Ayuntamiento de Nevada, un municipio de apenas 1.100 habitantes de la Alpujarra granadina. Critican que la alcaldesa ha estado más de ocho meses de baja «sin mantener comunicación alguna con su equipo de gobierno, ni instrucciones, ni coordinación, ni información, ni contacto sobre el día a día».

Esta ausencia, según los impulsores, ha derivado en una «falta de liderazgo y parálisis institucional» que ha obligado a tomar medidas. Insisten en que la moción «no responde a motivaciones personales ni a discrepancias internas, sino a la necesidad de que Nevada cuente con un gobierno activo, presente y capaz de ejercer plenamente sus funciones».

Rafael López, propuesto para asumir la alcaldía, ha declarado que durante estos meses se ha informado de la situación a la ejecutiva provincial del PSOE con el fin de encontrar una «solución ordenada». Ante la falta de respuesta por parte del partido, decidieron optar por lo que califican como una «decisión difícil y complicada», que puede tener «consecuencias en el ámbito orgánico» del partido.