Horóscopo de hoy, viernes 26 de septiembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero para tu signo

¿Qué podemos esperar para el horóscopo del 26 de septiembre? Este viernes arranca con una energía intensa. La Luna se encuentra en su fase creciente en el signo de Escorpio, lo que pone el acento en las emociones profundas, la intuición y esas conversaciones que solemos evitar pero que, tarde o temprano, salen a la luz. Por este motivo, no es un día para andar con medias tintas para los signos en general que deben tomar nota: lo que se reprime tiende a buscar salida.

Sin embargo, el ambiente no se queda ahí. Cuando caiga la noche, la Luna pasará a Sagitario y el tono cambiará de forma notable. Tras una jornada intensa, muchos sentirán un aire de liberación, ganas de salir, de distraerse y de relativizar lo que hasta hace unas horas parecía un drama. Ese contraste marcará el cierre de la semana laboral y puede ayudar a poner en perspectiva lo que realmente importa. Repasemos a continuación, todo sobre el amor, trabajo, dinero para cada signo ya que lo vivirá de manera distinta. A continuación puedes leer tu horóscopo de hoy, con la mirada puesta en los movimientos lunares que dan forma a este viernes 26 de septiembre.

Aries

Comenzamos con el signo de Aries para el que la mañana puede traerte cierta tensión en el trabajo, con comentarios que es posible que toquen tu fibra sensible. Respira antes de responder. En el amor, la noche será más ligera: aprovecha el cambio lunar hacia Sagitario para planear una escapada o una cena divertida. En lo económico, buen momento para replantear gastos del fin de semana.

Tauro

La Luna en Escorpio te enfrenta Tauro a temas de pareja o asociaciones. No te cierres al diálogo, aunque te incomode. Al caer la tarde, notarás un alivio y la sensación de que todo pesa menos. En el dinero, alguien puede proponerte un plan que conviene revisar con calma ya que no estás para perder dinero.

Géminis

Día de trabajo intenso para el signo de Géminis, con más detalles de los que esperabas. Si logras mantener el foco, el reconocimiento llegará pronto. En el amor, la noche con la Luna en Sagitario favorece encuentros alegres y espontáneos. En lo económico, no es el mejor día para arriesgar.

Cáncer

La mañana remueve emociones con la Luna en Escorpio para Cáncer: nostalgia, recuerdos o cierta sensibilidad a flor de piel. No te lo tomes como debilidad, es parte de tu naturaleza. Al anochecer, el ambiente se relaja y vuelves a sentirte ligero. En dinero, cuidado con gastos en ocio que podrían desajustar el presupuesto.

Leo

Viernes marcado por temas familiares o del hogar que requieren la atención de Leo. La Luna en Escorpio puede tensar los ánimos, pero al llegar la noche todo se abre a un clima más social y expansivo. En lo económico, buena jornada para pensar en nuevas inversiones o reorganizar cuentas.

Virgo

La comunicación es clave hoy para Virgo. La mañana puede traer un malentendido en el trabajo o con alguien cercano. No des nada por supuesto. En el amor, la noche te invita a soltar rigideces y dejarte llevar. En el dinero, evita gastos por impulso al cerrar la semana.

Libra

Con la Luna aún en Escorpio, los asuntos económicos de Libra pueden ocupar su mente: cobros, pagos o decisiones que lleva tiempo retrasando. Será mejor resolver lo urgente. En el amor, la noche trae frescura y ganas de diversión. Buen día para dejar atrás tensiones.

Escorpio

Escorpio eres protagonista de la mañana con la Luna en tu signo: energía intensa, carisma y también cierta susceptibilidad. Evita llevarlo todo al extremo. Cuando la Luna pase a Sagitario, sentirás alivio y apertura. En lo económico, mejor no tomar decisiones apresuradas.

Sagitario

El día empieza en modo introspectivo para Sagitario, con necesidad de descanso y de no forzar nada. Pero la noche cambia las reglas: con la Luna en tu signo recuperas energía, alegría y un espíritu de aventura que contagia. En el dinero, oportunidad de reorganizar lo que no fluía.

Capricornio

La mañana de Capricornio está marcada por compromisos y proyectos en grupo que requieren paciencia. Puede haber roces por diferencias de opinión. Con la Luna en Sagitario, la noche se presenta ideal para desconectar. En lo económico, no te precipites en préstamos o acuerdos.

Acuario

El trabajo está en primer plano este viernes para Acuario. Jefes o figuras de autoridad pueden exigir más de lo habitual. Mantén la calma: la noche trae alivio y nuevas perspectivas. En el amor, buen momento para abrirte a planes diferentes. El dinero fluye, aunque con algún gasto inesperado.

Piscis

Por último, la mañana trae ganas a Piscis para profundizar en temas espirituales o de formación. Quizá notes la necesidad de comprender mejor algo que llevas tiempo sintiendo. La noche, con la Luna en Sagitario, te invita a socializar. En lo económico, puede aparecer un ingreso extra o una buena noticia.