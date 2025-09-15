Tu signo del zodiaco no es el que pensabas: el Horóscopo está desfasado miles de años

La mayoría de nosotros creemos conocer nuestro signo del zodiaco. Sin embargo, desde el punto de vista astronómico, los signos ya no coinciden con las constelaciones en las que se basaron hace miles de años. Este desfase se debe a varios fenómenos celestes y a la manera en que las antiguas civilizaciones dividieron el cielo. De hecho, si hoy miramos el firmamento tal y como lo hicieron los astrónomos babilonios o griegos hace 2.000 años, descubriremos que el Sol ya no se sitúa en el mismo lugar.

El concepto de zodiaco se remonta a la civilización babilónica, hace unos 2.500 años. Los astrónomos y sacerdotes de aquella época dividieron el cielo en 12 franjas iguales de 30 grados cada una. Esa trayectoria, llamada eclíptica, atraviesa varias constelaciones que hoy conocemos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Sin embargo, esta simplificación ocultaba algunos detalles importantes. Para empezar, las constelaciones no son iguales en tamaño ni en forma; algunas abarcan mucho más espacio en el cielo que otras.

Tu signo del zodiaco está desfasado 2.000 años

La principal razón de que los signos ya no coincidan con las constelaciones es un fenómeno llamado precesión de los equinoccios. «Este movimiento consiste en la rotación del eje de la Tierra alrededor de la vertical a la eclíptica, dando lugar a la rotación del polo Norte entorno a la estrella Polar con un periodo de aproximadamente 26.000 años. Hiparco de Nicea (siglo II a.C.) fue el primero en dar el valor de la precesión de la Tierra con una aproximación extraordinaria para la época», explica el Museo Virtual de Ciencia.

Para ilustrar este desfase, basta observar un caso concreto. Si alguien nació un 15 de septiembre, se le asigna el signo de Virgo. Eso era correcto hace más de 2.000 años, porque el Sol se encontraba frente a esa constelación. Sin embargo, hoy, en esa fecha, el Sol está alineado con la constelación de Leo, tal y como recoge el New York Times.

«Cuando el Sol se encuentra en una constelación del Zodíaco no podemos verla directamente porque el propio Sol nos la oculta. Hay que recurrir a observar desde la Tierra la constelación opuesta. Por ejemplo, cuando el Sol oculta la constelación de Aries empieza la primavera, cuando se encuentra en Cáncer el verano, en Libra el otoño y en Capricornio el invierno. Era una creencia general en la antigüedad pensar que las constelaciones estaban sobre la esfera de las estrellas. Sin embargo, desde que se aprendió a medir la distancia a la que dichas estrellas están situadas se vio que esto no es así».

El signo ‘perdido’: Ofiuco

Al hablar del desajuste zodiacal surge siempre un protagonista inesperado: Ofiuco. Esta constelación, cuyo nombre significa «portador de la serpiente», se encuentra entre Escorpio y Sagitario en la eclíptica. Astronómicamente, el Sol atraviesa Ofiuco durante varias semanas al año, lo que convierte a esta constelación en la decimotercera del zodiaco.

Pero, ¿por qué este signo del zodiaco no aparece en el horóscopo? «No sabemos realmente por qué los babilonios dejaron fuera a Ofiuco de sus signos del zodiaco. Es posible que originalmente tuvieran un nombre diferente para él. Pero los historiadores creen que cuando los babilonios simplificaron su sistema zodiacal, querían que los 12 signos del zodiaco coincidieran con los 12 meses de su calendario. Ofiuco no dio la talla», recoge el New York Times.

Los astrólogos han respondido con rapidez. «La astrología tropical occidental moderna no se basa en las constelaciones, sino en las estaciones», explicó Aliza Kelly en Instagram, según recogió People. Por su parte, AstroTwins, recordaron que cada año surgen artículos similares y que han “desmentido” la idea de que exista un signo adicional o de que el zodiaco esté equivocado.

Resumen

En definitiva, existen tres motivos principales para este desajuste: