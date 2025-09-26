Jorge Rey revienta el próximo gran puente en España y anuncia lo peor: «Fuertes tormentas en…»

El próximo gran puente en España puede estar marcado por las fuertes tormentas que harán acto de presencia, según la previsión del tiempo de Jorge Rey. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tendremos que empezar a ver llegar un giro radical que puede ser lo que nos acompañará en estos días. Es momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden ser claves y que acabarán marcando una diferencia significativa.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que empezaremos a hacer planes para vivir unos días de vacaciones o festivos en los que el tiempo será protagonista. En estos días lo que esperamos es ver como la situación va cambiando por momentos y lo hace de tal forma que nos espera un destacado giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con ciertas novedades que serán esenciales y que pueden ser las que nos lanzarán a por un gran puente en el que quizás deberemos hacer otro tipo de planes. Las redes sociales de Jorge Rey arden con esta previsión del tiempo.

El próximo gran puente lo revienta Jorge Rey

El experto en el tiempo, Jorge Rey, no duda en darnos una serie de novedades que pueden ser las que nos marcarán muy de cerca, con algunos detalles que pueden ser los que nos acompañarán en estos días. Es momento de apostar claramente por un cambio que parece que será una realidad.

Los puentes que llegan en este otoño siempre estarán marcados por una inestabilidad que puede acabar siendo la que nos afecte de lleno. En especial en unos días en los que parecerá que no podemos ver el sol o las tormentas pueden acabar siendo peligrosas.

En estos días en los que las alertas han acabado siendo las grandes protagonistas que incluso nos han dejado en casa. Debemos empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden acabar de marcar estas próximas jornadas en las que quizás tocará estar pendientes de un cielo cargado de actividad.

La previsión de las Cabañuelas es una de las más exactas que existe y para la que quizás no queda otra razón de ser que estar muy pendientes de lo que puede pasar. Son tiempos de aprovechar al máximo lo que llega en estos días.

Fuertes tormentas están a punto de llegar

El esperado puente del Pilar puede estar marcado por las lluvias, las Cabañuelas no dejan lugar a dudas: «Llegarán borrascas similares al ex huracán Gabrielle». Siguiendo con la misma previsión: «Hasta el 26 de septiembre, un anticiclón en torno a Europa y Azores, frente a la llegada de borrascas con vientos del suroeste al Reino Unido, dejará en España temperaturas agradables y tiempo tranquilo», por lo que deberemos empezar a sacar el paraguas. Sobre todo en el sur del país que puede verse más afectado por estos fenómenos.

La AEMET coincide hasta ahora con una previsión de este fin de semana de relativa estabilidad. Tal y como nos explican estos expertos: «En la Península se prevé la aproximación del ex-huracán Gabrielle, convertido ya en borrasca extratropical, que traerá abundante nubosidad dese el norte y el oeste, predominando nubes medias en el tercio norte y altas en el resto y en Baleares. Son probables precipitaciones en Galicia, sin descartar que pudieran afectar a otras zonas del tercio occidental peninsular, más intensas y con posibilidad de alguna tormenta ocasional en el oeste de Galicia. En Baleares predominarán los intervalos nubosos, con probables chubascos o tormentas ocasionales. En Canarias se espera tiempo estable, con nubosidad en los nortes de las montañosas y poco nuboso o despejado en el resto. Probables bancos de niebla matinales dispersos en regiones de los tercios norte y este peninsulares, Menorca, Estrecho y Melilla, con posibles brumas costeras en Rías Baixas. Las temperaturas máximas aumentarán en mitad oriental peninsular y Baleares, con descensos en el extremo occidental peninsular. Las mínimas aumentarán en gran parte de la mitad norte peninsular y Baleares, y descenderán en el sur de Galicia, nordeste de Cataluña y golfo de Cádiz. Pocos cambios en el resto. Heladas débiles dispersas en algunas zonas del Pirineo».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Soplarán vientos moderados de componentes sur y oeste en Baleares, litorales sudeste y, con posibles rachas muy fuertes al acercamiento de la borrasca, en litorales gallegos. En el resto de la Península, vientos flojos variables en general, con componentes oeste y sur en horas centrales, ocasionalmente moderados en la meseta Norte y golfo de Cádiz. Alisio moderado en Canarias, con posibles intervalos de fuerte en zonas expuestas». Tocará esperar para ver si se cumplen las terribles previsiones de Jorge Rey para este esperado puente de octubre.