El huracán Gabrielle está a punto de llegar y la AEMET lo ha confirmado: así es cómo afectará a España

La AEMET lo ha confirmado, el huracán Gabrielle está a punto de llegar y la afectación a España puede ser clave. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden acabar siendo, lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es hora de apostar claramente por una situación que puede ser clave en unos días de temporada en los que el cambio radical puede estar muy claro.

Estamos viviendo este otoño de subidas y bajadas, pasamos de un aumento de las temperaturas a un marcado descenso que va y viene y nos sumerge en lo peor de una serie de detalles que pueden ser los que nos marquen de cerca. Es hora de ver qué es lo que puede pasar en una semana en la que parecerá que el verano no quiera marcharse, pero también tendremos los efectos de la llegada del huracán Gabrielle a nuestro territorio. Se avecinan unos cambios contra los que hay que empezar a prepararse en estas jornadas.

Así es cómo afectará a España

La llegada de los restos de un huracán siempre puede ser preocupantes, pero debemos tener en cuenta que su afectación será puntual e irá perdiendo fuerza a medida que se vaya acercando a nuestro país. Será el momento de apostar claramente por una serie de novedades que serán esenciales.

Es hora de dejar salir una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden acabar siendo los que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada. Son días de visualizar este giro del todo inesperado ante unos cambios que pueden ser esenciales.

Estaremos pendientes de unos cielos que nos traen novedades, pero también de unos termómetros que, sin duda alguna, acabarán de generarnos más de una sorpresa. Si tenemos planes o, simplemente, debemos salir de casa, para continuar con las rutinas diarias, nada mejor que poner sobre la mesa determinados cambios.

Es momento de saber qué es lo que nos está esperando en unos días en los que el tiempo puede darnos más de una sorpresa inesperada. España se prepara para vivir unos días de plena intensidad, tal y como nos explica el experto Mario Picazo.

Está a punto de llegar y la AEMET lo ha confirmado

Lo ha confirmado una AEMET que sabe muy bien qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que la inestabilidad se convertirá en un riesgo añadido. Expertos en el tiempo como Mario Picazo coinciden con esta previsión que realmente pone los pelos de punta y nos advierte de lo que puede pasar en las próximas horas.

Tal y como nos explica este experto desde el canal de El Tiempo: «Los calores de la recta final del verano dicen adiós y arrancamos el otoño astronómico con un notable descenso térmico que se va a notar en todas las comunidades. La vaguada de aire frío que ha entrado este fin de semana por el noroeste seguirá avanzando hacia el sur y este durante la jornada del lunes, permitiendo que esa nueva masa de aire más fría se cuele por muchos rincones de nuestro país. Aire frío que también ayudará a que la atmósfera se reactive y sea capaz de generar tormentas localmente intensas en zonas del norte y nordeste, al igual que en las islas Baleares. A lo largo de la semana también estaremos pendientes de los restos del huracán Gabrielle, que podrían acercarse al noroeste de la península el próximo fin de semana».

Siguiendo con la misma previsión: «A mediados de semana se espera que el aire frío se vaya retirando ya por el Mediterráneo, no sin antes dejar precipitaciones los primeros días en zonas del norte peninsular y en puntos aislados del litoral mediterráneo entre las costas de la península y Baleares. La recta final de la semana podría llegar con novedades dependiendo de lo que hagan los restos del huracán Gabrielle, que aún está lejos de España. Pasará a mediados de semana por Azores como un debilitado huracán o ya tormenta tropical, para luego colarse como una borrasca entre el sur de las Islas Británicas y la península ibérica. Habrá que ver por dónde lo sitúan los modelos de predicción estos próximos días, pero estaremos muy pendientes».

La previsión de la semana no puede ser más cambiante: «Martes con ambiente fresco y lluvias aisladas. El aire frío todavía seguirá presente, con temperaturas contenidas en gran parte del país. Las precipitaciones se concentrarán en zonas del norte y en puntos aislados del litoral Mediterráneo, entre las costas de la península y Baleares. Miércoles con retirada del aire frío. A mediados de semana se espera que el aire frío se vaya retirando ya por el Mediterráneo, no sin antes dejar precipitaciones en el Cantábrico y Baleares. Las temperaturas seguirán contenidas, pero empezarán a percibirse ligeras subidas en el sur».