Adiós a Cantora: Isabel Pantoja, obligada a despedirse de su casa para siempre

Hablar de Cantora es hablar de un símbolo de la prensa del corazón en España. La finca, situada en plena campiña gaditana, ha estado asociada a la figura de Isabel Pantoja durante casi cuarenta años. Fue allí donde la tonadillera encontró refugio tras la muerte de Paquirri, donde educó a sus hijos y donde se gestaron algunos de los episodios más comentados de su vida privada. Sin embargo, lo que parecía eterno ha llegado a su fin: el desmantelamiento de la finca ya es un hecho y todo apunta a que la cantante se prepara para poner rumbo definitivo al Caribe. La cantante se ha visto obligada a tomar una decisión verdaderamente compleja y en OKDIARIO tenemos todos los detalles.

El pasado fin de semana, un camión de gran capacidad comenzó a retirar muebles y pertenencias del interior de la finca. Las imágenes, emitidas por Telecinco, confirmaban lo que se venía rumoreando desde hace meses: Pantoja no regresaba a Cantora para vivir, sino para vaciarla. El periodista Antonio Rossi lo explicó con claridad en televisión: «Isabel no volvía para vivir en Cantora, volvía para vaciarla. Su destino es República Dominicana, aunque hará una parada intermedia. Estas imágenes lo demuestran: Cantora se ha desmontado por completo». La noticia supuso un golpe para todos aquellos que siempre identificaron a la artista con la finca.

«Cantora ya no es un lugar para vivir ni para mantener. Económicamente es insostenible. El nuevo centro de operaciones será República Dominicana, desde donde intentará relanzar su carrera internacional», ha explicado Antonio Rossi. Según dice, el futuro de Pantoja está lejos de nuestras fronteras, algo que ha dejado a más de uno sin palabras.

La mudanza de Isabel Pantoja

Como decimos, no se trata de una mudanza cualquiera. La retirada de pertenencias simboliza el final de una etapa que marcó la vida de los Pantoja, para bien y para mal. Allí crecieron Kiko Rivera e Isa Pantoja, allí se produjeron enfrentamientos por la herencia del torero, y allí también se celebraron momentos de felicidad en los que la finca parecía un auténtico santuario familiar. Ahora, esa historia se cierra con un traslado que confirma lo difícil que resulta para la tonadillera mantener un patrimonio de tal magnitud en un momento en el que sus problemas económicos son evidentes.

El adiós es definitivo y son muchos los que están preocupados por la reacción de la cantante. Mientras tanto, Rossi sigue con su investigación y afirma: «A las 7 de la mañana entraba un camión y, dos horas después, salía rumbo al puerto de Cádiz. La mudanza ha sido organizada por Agustín Pantoja, presente hasta esta misma mañana en la finca. Lo que no sabemos es si Isabel estaba dentro. Lo que sí sabemos es que este es uno de los últimos directos desde Cantora» .

Una decisión complicada y dolorosa

El futuro de la finca sigue siendo incierto, aunque ya se manejan proyectos para aprovechar su potencial. Tal y como hemos contado en LOOK, Cantora es un terreno de unas 500 hectáreas con zonas de cultivo, dehesa, cuadras y hasta una plaza de toros, además de una vivienda principal de dos plantas equipada con gimnasio, sauna, bodega y varios salones. En Telecinco llevan tiempo informando de que su destino podría ser la transformación en un hotel rural de lujo. La idea permitiría revitalizar la economía de la zona y, al mismo tiempo, convertir el cortijo en un espacio de referencia para eventos exclusivos.

Según nuestros datos, la opción de levantar un parque eólico quedó descartada por las restricciones medioambientales de la zona. En cambio, el plan de crear un complejo hotelero de alto nivel ha ganado fuerza porque daría un nuevo sentido a la finca y permitiría conservar parte de su esencia. Se habla incluso de instalar un pequeño museo en homenaje a Paquirri, con sus enseres más personales, lo que añadiría un atractivo cultural a la iniciativa. Este proyecto convertiría Cantora en un espacio único en la provincia de Cádiz, capaz de atraer tanto a turistas como a curiosos de la historia del toreo y del mundo del espectáculo. No obstante, la residencia lleva el sello Pantoja y sería muy complicado que la gente se traslade hasta allí sin recordar las polémicas que han marcado la vida de la cantante.

Isabel Pantoja lleva mucho tiempo queriendo abandonar España para empezar una nueva vida porque siente que nuestro país no le han tratado como se merece. Considera que determinados periodistas se han limitado a informar sobre sus escándalos, como por ejemplo de su paso por prisión o de su tormentosa relación con Julián Muñoz. Según ha filtrado su entorno, en numerosas ocasiones ha intentado empezar de cero en México, aunque había diferentes cosas que le ataban a Cantora. No obstante, ya no se habla con sus hijos y su madre ha fallecido, así que cree que es el momento más oportuno para hacer las maletas y probar suerte en Latinoamérica. La decisión es dolorosa, pero necesaria, por eso nos preguntamos: ¿Cuándo la llevará a cabo de forma definitiva?