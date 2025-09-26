Parecen New Balance pero son de Letfies: las zapatillas cómodas que te harán sentir como si andaras entre nubes

A estas alturas nadie duda de que las zapatillas tipo New Balance se han convertido en uno de los básicos de la moda. Da igual si te gusta el estilo retro, si te van los looks casuales o si simplemente buscas un calzado que puedas ponerte con casi todo. Las deportivas de esta marca llevan tiempo marcando tendencia. Sin embargo, no todo el mundo está dispuesto a pagar lo que cuestan unas originales, y ahí es donde entra Lefties con una jugada maestra. Y es que ha sacado a la venta unas zapatillas en colaboración con Kelme que recuerdan muchísimo a las New Balance, pero con un precio tan ajustado que se convierten en una tentación difícil de resistir.

Estas zapatillas Kelme comercializadas por Lefties se parecen mucho a las famosas NB 530, con ese aire noventero y deportivo que se ha vuelto a poner de moda. Tienen la típica suela algo gruesa, paneles que combinan distintos materiales y un diseño robusto que engancha a primera vista. Y están disponibles en un color burdeos que está arrasando por su elegancia y lo bien que combina en otoño. Y todo esto por 32,99 euros en la web de Lefties, una diferencia abismal frente al precio de las originales y otras marcas similares.

Más allá del parecido evidente, lo interesante es su comodidad. Evidentemente no se pueden comparar con el nivel de tecnología de una marca deportiva de gama alta, pero para el uso diario cumplen con creces. Tienen suela de goma que amortigua bien al caminar, materiales ligeros y un forro que hace que el pie se sienta cómodo durante horas. No son unas zapatillas pensadas para correr una maratón ni para entrenamientos intensos, pero para pasear, ir a trabajar, salir con amigos o moverte por la ciudad, van más que sobradas.

Zapatillas Kelme en Lefties similares a New Balance

La versatilidad es otro de sus puntos fuertes. Son esas zapatillas que puedes ponerte con vaqueros, con joggers, con faldas casuales o incluso con un vestido desenfadado, y siempre encajan. En cuanto a los materiales, estamos hablando de una mezcla de poliuretano, poliéster y goma en la suela. Es decir, lo suficiente para garantizar un calzado resistente y fácil de limpiar, aunque sin llegar a la categoría de premium. El punto positivo es que requieren poco mantenimiento y aguantan bastante bien el uso cotidiano si se cuidan mínimamente. Al fin y al cabo, por el precio que tienen, sorprende lo bien resuelto que está el diseño y la sensación al caminar.

Está claro que quien busque la calidad y durabilidad de unas New Balance originales encontrará diferencias, pero la propuesta de Lefties es clara y se basa en ofrecer un calzado bonito, cómodo y asequible. Y lo cierto es que lo consigue. Si lo que quieres es seguir la tendencia sin rascarte demasiado el bolsillo, estas deportivas Kelme que vende Lefties son una alternativa más que interesante. Parecen New Balance, son fáciles de combinar, cómodas de llevar y cuestan poco más de 30 euros…