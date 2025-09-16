Ni Adidas ni New Balance: las zapatillas para ir al gimnasio que quieren todas las pijas y van a arrasar este otoño

Ni Adidas ni New Balance. Este otoño hay unas zapatillas que se están ganando el título de las más deseadas entre las chicas que buscan ir cómodas, estilosas y un poco por delante de la moda. Se trata de las Asics Gel-Cumulus 16 en color vino, un modelo que ya está arrasando en Madrid y que promete convertirse en la opción favorita para ir al gimnasio, a la oficina y prácticamente a cualquier plan del día a día.

Lo curioso de esta tendencia es que viene a confirmar algo que llevamos viendo en los últimos años, y es que las zapatillas de running ya no se quedan en el cajón del deporte. Ahora forman parte del armario de calle y se mezclan con vaqueros, vestidos, pantalones de pinzas e incluso con trajes de dos piezas. En este terreno, Asics ha sabido dar un golpe en la mesa. Hasta ahora la pelea parecía estar entre Adidas y New Balance, pero las Gel-Cumulus 16 han demostrado que hay vida más allá de las marcas de siempre.

Las claves de este éxito son varias. Primero, la estética retro que recuerda a los años 2010 pero con un aire renovado. Es ese tipo de zapatilla que se nota cómoda, robusta y pensada para entrenar, pero que también se ve elegante en un look urbano. Segundo, la comodidad, pues llevan la famosa tecnología GEL de Asics tanto delante como detrás, lo que significa que absorben muy bien el impacto y son perfectas para las que pasan muchas horas de pie o caminando. Además, incorporan materiales como FlyteFoam y refuerzos que hacen que se sientan ligeras sin perder estabilidad.

Las Asics Gel-Cumulus 16 en color vino arrasan

Y, por supuesto, está el tema del color. Ese tono vino/borgoña/burdeos se ha convertido en el detalle que marca la diferencia. No es tan llamativo como unos tonos flúor ni tan básico como el clásico blanco, y eso le da un aire sofisticado que encaja de maravilla con la ropa de otoño: marrones, beige, negros, grises… Básicamente combinan con todo y elevan cualquier conjunto. Es el típico calzado que te pones para ir al gimnasio y, sin darte cuenta, acabas llevando también al café de después, a la oficina o incluso a una cena relajada.

Otro punto a favor es que no son unas zapatillas que ves en todas partes. Adidas y New Balance tienen modelos súper icónicos, pero también muy vistos. Las Asics, en cambio, tienen ese toque de exclusividad que tanto gusta, pues reconocibles para quien sabe, pero no masificadas. Esa mezcla de estilo, comodidad y cierto aire «pijo pero cool» las hace irresistibles para quienes buscan destacar sin exagerar.

En cuanto al precio, rondan los 140-150€, lo cual puede parecer un desembolso, pero al final se amortiza porque son unas zapatillas todoterreno. No solo valen para entrenar, sino que son un comodín que sirve para looks de trabajo, de finde o de viaje. Tiendas como Size las tienen a la venta en casi todas las tallas, además de otros muchos comercios online especializado en zapatillas.