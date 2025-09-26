Concierto de My Chemical Romance en Madrid: fechas, dónde es, precio y cómo comprar entradas

Si eres fan de My Chemical Romance seguro que ya te habrás enterado de la nueva gira de la banda americana que es además, una de las más especiales. Lo que tal vez no sabes es que dicha gira para por España, en concreto, Madrid y que las entradas ya están a la venta de modo que si deseas saber el precio, dónde se venden y dónde es el concierto de My Chemical Romance en Madrid, te ofrecemos todos los detalles a continuación.

Será en pleno verano de 2026 cuando se celebre el concierto de My Chemical Romance en Madrid, uno de los más esperados del año que viene, si tenemos en cuenta que la banda de Nueva Jersey nos trae una gira con la que celebra el 20 aniversario de The Black Parade, ese disco que convirtió a Gerard Way y compañía en la voz de toda una generación y que además, está considerado uno de los mejores discos del año en el que fue lanzado y también, el mejor de la banda. Todo un acontecimiento con una única parada en España, así que los fans que quieran verlos tendrán que hacerlo en Madrid. El lugar elegido es el Iberdrola Music, un recinto pensado para grandes eventos que promete vivir una de sus noches más intensas. Quien consiga su entrada puede estar seguro de que lo recordará durante mucho tiempo.

Si deseas poder asistir y ser testigo de himnos como Welcome to the Black Parade, Famous Last Words o Teenagers, esta es tu oportunidad para reencontrarte con una banda que se despidió en 2013, que volvió por sorpresa en 2019 y que ahora afronta un nuevo etapa con la misma energía que les hizo únicos. Muchos pensaban que un concierto así ya no se vería, pero lo cierto es que va a ocurrir en Madrid y ahora es el momento de sacar las entradas.

Cuándo es el concierto de My Chemical Romance en Madrid

El concierto de My Chemical Romance en Madrid se celebrará el sábado 18 de julio de 2026. A partir de las 21:00 horas, el Iberdrola Music abrirá sus puertas para recibir a miles de personas que llevan años esperando este regreso. Será la única oportunidad de ver a My Chemical Romance en directo en nuestro país.

La actuación se enmarca dentro de la gira The Black Parade 2026, con la que recorrerán Europa, Reino Unido y Estados Unidos. No es una gira cualquiera: es un homenaje a su tercer álbum, publicado en 2006 y uno de los que marcó sin duda, su carrera y a todos sus fans.

Dónde es el concierto y cómo llegar al Iberdrola Music

El show tendrá lugar en el Iberdrola Music, ubicado en la zona de Villaverde, al sur de Madrid, concretamente en Calle Laguna Dalga 28021, junto a la Avenida Real de Pinto. El recinto está bien comunicado con distintos medios de transporte.

En metro, se puede llegar por la Línea 12 (Los Espartales) o la Línea 3 (Villaverde Alto). Quien opte por el autobús cuenta con las líneas 79, 448, T41 y el nocturno N14. En Cercanías, la estación más próxima es San Cristóbal Industrial. Y para los que prefieran moverse en bici, BiciMAD dispone de un punto de alquiler en la Calle Transversal Sexta, 17, justo frente al Colegio VillaMadrid.

Precio de las entradas y opciones disponibles

Las entradas se acaban de poner a la venta hoy viernes 26 de septiembre de 2025 a las 12:00 horas y ya se pueden adquirir a través de Ticketmaster y El Corte Inglés, los canales oficiales. El precio general parte de 181,50 euros, aunque también hay disponibles paquetes VIP para quienes quieran vivir una experiencia más exclusiva.

El Pit Early Entry incluye acceso prioritario a la zona Pit, entrada antes que el resto del público y acreditación conmemorativa. Por su parte, el Plataforma VIP Package ofrece acceso a la zona Front y a una plataforma elevada con visibilidad privilegiada del escenario, además de barras exclusivas, un regalo de edición limitada y acreditación especial.

Cómo comprar entradas para My Chemical Romance en Madrid

La venta se gestiona como decimos, a través de Ticketmaster y El Corte Inglés, que son los únicos canales autorizados. En ambos casos ya puedes acceder y ponerte a la cola, pero date prisa porque las entradas volarán en pocas horas.

En su última gran gira, Long Live: The Black Parade, la banda colgó el cartel de sold out en cuestión de días: más de 450.000 entradas en solo diez ciudades. Un fenómeno que dejó claro el tirón que todavía tienen sobre el público.

Todo apunta a que en Madrid pasará algo parecido. Piensa que no sólo están los fans de siempre. My Chemical Romance sigue conectando con una parte del público joven de modo que lo mejor es no esperar demasiado para comprar la entrada. Si de verdad quieres vivir uno de los conciertos más potentes que traerá 2026 a la capital, conviene ser rápido y sacar tu entrada cuanto antes.