El pasado jueves 25 de septiembre, los espectadores de Canal Quickie y TEN pudieron disfrutar de una nueva entrega de No somos nadie presentada por María Patiño. De esta manera tan concreta, pudieron charlar con un invitado sorprendente, como es Rafa López, ex concursante de la cuarta edición de Gran Hermano. Apodado en su día como «el cura gay», participó en este reality y no tuvo reparos a la hora de contar en No somos nadie algún que otro dato sorprendente sobre este proyecto, pero también sobre su exigente casting. Algo que, desde luego, dejó completamente sin palabras a la gran mayoría de los que estaban presentes en el pisito ubicado en Fuencarral. «Fue durísimo. Hubo un montón de etapas y entraron en todos los aspectos de mi vida de lleno», explicó Rafa López en No somos nadie, mientras hacía hincapié en lo sumamente intenso y complejo que fue ese proceso de selección.

Al recordar todo lo vivido en aquella época, el ex concursante de Gran Hermano 4 quiso compartir una prueba que le dejó un recuerdo un tanto amargo, cuanto menos: «Me encerraron en una habitación y la redactora me llamó de todo. Fingió una llamada de teléfono, se fue al baño y me puso a parir. Había una cámara delante y estaba grabando», explicó. Acto seguido, añadió algo más: «Al salir, le dije: ‘No he venido a perder el tiempo, me vas a disculpar. A mí no me ofendes, pero me levanto y me voy’». A pesar de todo, reconoció que esa prueba no fue la más dura y complicada de todo el casting para entrar en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. «Estuve con una psicóloga dos días en Madrid, hablando, comiendo, viendo cómo reaccionaba en ciertas situaciones», expresó.

Lo que Rafa López sacó en claro es que toda esta experiencia tiene un fin muy concreto, y es conocer el comportamiento de los candidatos tras estar sometidos a varias horas de confinamiento en solitario. Todo ello para tratar de averiguar si son, en realidad, compatibles para poder vivir esta experiencia.

Pero no todo quedó ahí, ya que dio a conocer otra curiosa prueba en el proceso de selección de los participantes de este reality: «Vas a la productora y te encierran en una sala varias horas. Te llevas un bocadillo y te quedas ahí para que vean cómo interactúas», explicó, bajo la atenta mirada del equipo de No somos nadie.

Es más, aseguró que llegó a presentarse al casting de Gran Hermano Italia, donde el proceso de casting es bastante distinto: «Hacen el método Grönholm: antes de entrar a una casa, meten a todos los concursantes en una habitación muy grande», explicó Rafa López. ¡Un testimonio verdaderamente sorprendente, qué duda cabe!