Cinco detenidos por una oleada de robos en Esporles, Inca, Algaida, Llucmajor, Son Servera y Manacor

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas por una oleada de robos en casas en Mallorca, concretamente en Esporles, Inca, Algaida, Llucmajor, Son Servera y Manacor. El juez ha mandado a prisión a tres de los presuntos autores, dos españoles y uno de origen marroquí.

Los arrestos se produjeron en el marco de la operación Espartbal y están acusados de los delitos de robos con fuerza en interior de viviendas, pertenencia a grupo criminal y delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La Guardia Civil, según ha informado en un comunicado, inició una investigación el pasado mes de mayo, cuando los ladrones perpetraron un robo con fuerza en interior de una vivienda del municipio de Esporles, sustrayendo efectos y escopetas.

A medida que avanzaba la investigación, los agentes concluyeron que otros robos cometidos en mayo y junio en casas de Esporles, Inca, Algaida, Llucmajor, Son Servera y Manacor estarían relacionados con los mismos presuntos autores.

Igualmente descubrieron que los ahora detenidos realizaban vigilancias previas a los domicilios, para posteriormente en horario de mañana cometer los robos, aprovechando que los propietarios abandonaban sus viviendas para irse a trabajar.

Fruto de una minuciosa investigación, el pasado 17 de septiembre se iniciaba la fase de explotación de la operación. Aquel día se hicieron cuatro entradas y registros en domicilios de Palma y Campos, que se saldaron con la detención de cinco personas de este grupo criminal.

Se intervinieron cuatro escopetas, seis carabinas y cuatro pistolas de aire comprimido, así como placas policiales sustraídas, joyas, relojes y efectos electrónicos, de los cuales se han realizado diversas entregas a sus legítimos propietarios.

El pasado viernes fueron presentados ante la Autoridad Judicial, que decretó prisión provisional para tres de los autores.