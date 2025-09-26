Prisión para el ladrón acusado de desvalijar polideportivos, colegios e institutos de Palma

Accedía a colegios e institutos de madrugada y su intención no era la de estudiar. Se trata de un delincuente habitual que en, tan sólo seis días, perpetró una oleada de robos en la capital balear. Agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional han detenido en Palma a un hombre de origen senegalés como presunto autor de ocho robos con fuerza cometidos en cafeterías, supermercados, polideportivos y dos centros escolares situados en el centro de la ciudad.

La investigación se inició tras detectar un aumento significativo de robos en la zona comprendida entre la calle Aragón, la plaza de las Columnas y varios colegios cercanos. Todos los delitos se produjeron en un intervalo de seis días y compartían un mismo modus operandi: los autores forzaban violentamente los accesos a los establecimientos, fracturando escaparates, puertas y ventanas.

Según fuentes policiales, los robos se cometían de madrugada, aprovechando la oscuridad y el cierre de los locales al público. Los investigadores destacaron la «voracidad» de los autores y la elevada actividad delictiva concentrada en un corto periodo de tiempo.

Uno de los propietarios afectados relató que, alrededor de las 04:30 horas, mientras se encontraba en la cocina de su local, escuchó ruidos en el salón. Al asomarse, sorprendió a un individuo que huyó por un pequeño hueco abierto en la barrera del establecimiento. Otro denunciante señaló que, al llegar a su negocio, observó los barrotes de cierre forzados. Dentro del local encontró restos de comida y bebida consumida, y detectó la desaparición de cinco botellas de alcohol del mostrador.

Los agentes también relacionaron al detenido con el robo en un instituto, de donde sustrajeron una cámara fotográfica, tres objetivos y un ordenador portátil. En otro centro escolar, los ladrones se habrían llevado otro portátil. El valor total de los efectos sustraídos asciende a unos 1.500 euros, mientras que el dinero en efectivo robado supera los 2.300 euros.

Tras recabar las declaraciones de las víctimas y realizar las investigaciones pertinentes, la Policía logró identificar plenamente al presunto autor, procediendo a su localización y detención. Fue trasladado a dependencias policiales y, tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión provisional.