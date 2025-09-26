Quién es Cristina Mato, la nueva concursante de ‘Saber y ganar’: de dónde es y su profesión

La eliminación de Félix Rubio como concursante de Saber y ganar ha dejado un hueco en el programa de Jordi Hurtado que ha llenado Cristina Mato, la nueva participante del concurso de La 2. Allí se está teniendo que enfrentar a María José Cano y al Magnífico Marc Mendoza, que le han puesto las cosas difíciles desde el primer programa. Descubrimos de dónde es, qué ha estudiado y cuál es el trabajo de esta debutante en el espacio más carismático de la televisión, que se emite desde 1997.

Cristina es gallega, nacida en Santiago de Compostela, igual que otros míticos concursantes como Fer Castro y Victoria Folgueira. Allí trabaja como profesora de las asignaturas de geografía e historia, compartiendo profesión con sus otros dos rivales, ya que Marc trabaja actualmente como docente, mientras que María José ya está «felizmente jubilada», tal y como contaba en su estreno. En el cano de la nueva concursante está en activo y lo hace después de haber estudiado Geografía e Historia del Arte, una carrera que seguro que le servirá en muchas de las pruebas que el programa le ponga por delante.

Aunque todavía ha tenido poco tiempo para contar detalles sobre su vida, deberá compaginar su profesión con los viajes a Barcelona, donde se graban los programas de Saber y ganar. Deberá estar presente en los estudios de RTVE en Sant Cugat del Vallés, a unos pocos kilómetros de la capital catalana, al menos dos días a la semana para grabar los programas de toda la semana.

De lo poco que ha podido contar en sus primeros días en el plató es que realizó el Camino de Santiago, haciéndolo por el conocido como ‘camino francés’, que es la ruta más conocida y utilizada, ya que comienza en la localidad de Sarriá, situada en Lugo.

Aunque en sus dos primeros días ha tenido algunas dificultades, habiendo tenido que enfrentarse al Reto, ha conseguido no ser eliminada. A partir de ahora tendrá que seguir luchando para llegar a los 10.000 puntos, el número que desde hace meses deben conseguir los concursantes de Saber y ganar para entrar entre los Magníficos.

De conseguirlo, Cristina Mato podrá volver al programa en su próximo aniversario, que se celebrará a comienzos de 2026. En una serie de programas especiales, los Magníficos de 2025 se verán las caras en un campeonato en el que estarán nombres como el de Hugo García, y lucharán por ganarse de nuevo un puesto en la edición diario del concurso.