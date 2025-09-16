Saber y ganar ha vivido una de sus semanas más negras después de tener que despedirse en apenas unos días de Luis Felipe Blasco y de Fer Castro, dos concursantes que ya están dentro de los Magníficos, el club de los que superan los 10.000 puntos. Ante la salida, por eliminación de Luis Felipe, su puesto lo ha ocupado Félix Rubio Muñoz, un debutante en el mundo de la televisión que cumplirá el sueño de su madre de verle en su programa favorito.

El nuevo concursante llega desde La Rioja, donde trabaja como profesor de secundaria, misma profesión que su compañera de programa María Jose Cano. Además, en su presentación ha dejado claro que su madre Chelo es una gran seguidora del programa, por lo que es «un sueño» verle en la pantalla de La 2. Como decimos, Félix es profesor de Lenguaje y de esta manera puede celebrar que tiene la «oposición recién aprobada».

También profesor es Marc Mendoza, con el que se ha visto las caras también en su estreno. En su estreno quedó en tercera posición al haber conseguido sólo 270 puntos, por lo que tuvo que enfrentarse al Reto, la prueba en la que se jugaba su continuidad. Pese a los nervios, el nuevo concursante la superó con cierta facilidad, dejando claro que tiene gran nivel.

Félix Rubio seguirá contando detalles de su vida en los próximos programas, pero deberá esforzarse para entrar en el club de los Magníficos. Para ello, deberá superar los 10.000 puntos acumulados en su participación, algo nada sencillo, ya que es habitual que los participantes sumen entre 500 y 600 por programa, aunque esa cantidad puede subir si tienen grandes aciertos con pruebas como La parte por el todo.

Se trata de un novato en televisión, por lo que juega con la desventaja de no conocer el funcionamiento del programa. Una ventaja que sí tienen Marc (que regresó tras un parón) y María José, que es hermana de Montse Cano, una de las grandes concursantes de programas en nuestro país, que seguro que le ha dado grandes consejos después de pasar por ¡Boom!, el propio Saber y ganar y El Cazador.