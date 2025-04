El motivo por el que Luis Felipe ha desaparecido de ‘Saber y ganar’

Sorpresa entre los espectadores de Saber y ganar al volver a conectar con el programa en la tarde del lunes 21 de abril, después del fin de semana en el que el concurso no ha descansado, pese a la Semana Santa. El de Algeciras no ha regresado después del fin de semana, algo que nadie esperaba, ya que no fue eliminado en su último programa. Debido a este cambio, Jordi Hurtado ha tenido que dar explicaciones a los espectadores y contar cuál es el motivo de esta baja y en qué punto queda Luis Felipe Blasco, que ya se había ganado el título de Supermagnífico.

El lunes 21 de abril, el presentador daba la bienvenida a los espectadores como es habitual, ya que el programa no ha parado en ningún momento, llegando a emitir su versión de fin de semana, pese a los días festivos. Tras colocarse en sus puestos, Hurtado ha querido arrancar dando una explicación de lo que iban a poder comprobar momentos después los espectadores, puesto que faltaba uno de los protagonistas. «Antes de presentar a nuestros concursantes, vamos a comunicarles que nuestro Supermagnífico, Luis Felipe Blasco, de Almería, que ya lleva 41 programas con nosotros, no puede incorporarse al programa por razones personales», ha dicho el catalán.

«Desde aquí le enviamos un abrazo y esperamos que pronto pueda volver a estar aquí en el plató, compitiendo, tal y como lo hace, que lo está haciendo muy bien, camino del programa 100 con nosotros», así ha terminado su explicación.

De esta manera han dejado en duda qué ha pasado con Luis Felipe, pero queda claro que podría deberse a un problema familiar o con su trabajo, ya que para muchos concursantes el viajar cada semana durante dos o tres días a Sant Cugat del Vallés puede suponer un gran problema en sus agendas. No hay que descartar, por tanto, que en próximas semanas pueda regresar, cuando ese problema que le impide ahora mismo acudir esté solucionado.

En anteriores ediciones también se ha podido ver como concursantes jóvenes han tenido que decir ‘adiós’ al programa por sus estudios. Fue el caso de Marcos Pérez, un asturiano de apenas 19 años que tuvo que dejar de lado el programa para centrarse en la carrera, por lo que estuvo casi un año fuera del concurso.

La salida de Luis Felipe llega solamente unos días después de la eliminación de Suso Quesada, que ya había conseguido su puesto como Magnífico, por lo que regresará en 2026 en los programas especiales de aniversario.

Pero el algecireño, aunque afincado actualmente en Almería, no es un concursante cualquiera de Saber y ganar, ya que es una de las leyendas del programa de La 2. Esta era su tercera vez, pues en una primera participación (en 2023) también tuvo que hacer un alto en el camino. Pese a todo, consiguió hacerse con el título de Magnífico y regresó en la liguilla celebrada con los Magníficos de 2024. Con su victoria se ganó un nuevo regreso como concursante a los programas diarios, algo que ya había cumplido hace semanas, donde había vuelto a demostrar su gran nivel.

Su hueco, por el momento, ha sido ocupado por María, una mujer llegada desde Sevilla y que tiene 33 años. Tendrá la complicada misión de competir contra Fer Castro, una leyenda de Pasapalabra y Cifras y letras, que ya está demostrando su gran nivel en Saber y ganar.

«Aunque resido en Sevilla, soy de Potes. Estoy encantada de estar aquí, la ilusión de mi vida era estar en Saber y ganar. Tengo tres hijos y dos nietas, soy licenciada en Historia», así se ha presentado esta nueva concursante en su primer día.