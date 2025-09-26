PSOE y Compromís rechazan reprobar al edil de Paiporta que se negó a hablar en castellano a una vecina

PSOE y Compromís han rechazado con sus votos dos mociones al Pleno municipal de Paiporta, una del PP y otra de Vox, que solicitaban, entre otras medidas, la reprobación del concejal socialista de Reconstrucción, Alejandro Jorge Sánchez Tarazona. Este edil es quien, en el pleno anterior al de este jueves, se había negado a contestar en castellano a una vecina del municipio, que no entendía el valenciano. La mujer procede de Cuenca, tal como publicó OKDIARIO. El gesto del edil indignó a los vecinos y a los dos partidos de la oposición. Ambos, han solicitado en mociones propias una serie de medidas. Y entre ellas, la reprobación del concejal. Pero, los socialistas y Compromís lo han rechazado.

En concreto, Vox había presentado una propuesta sobre la reprobación y solicitud de dimisión del concejal. Y, el PP, otra en la que reclamaba la reprobación del citado edil. Ambas, se leyeron sucesivamente y se debatieron a la vez. Pero, se votaron por separado. Y PSOE y Compromís no apoyaron ni la una ni la otra.

Vox solicitaba en su moción «aprobar la reprobación formal» del edil y «solicitar su dimisión por «su comportamiento impropio y ofensivo hacia una vecina de Paiporta, manifestado públicamente en una seisón plenaria». Reclamaba Vox, además, «solicitar al concejal afectado la emisión de una disculpa pública escrita, dirigida tanto a la ciudadana interpelada como al conjunto del vecindario, por su actitud improcedente y contraria al respecto institucional».

Vox instaba en su moción al Ayuntamiento de Paiporta a diseñar e implantar un protocolo municipal de «respeto al ciudadano, que garantice el derecho de todo vecino a ser atendido en cualquiera de las lenguas oficiales reconocidas, la obligación de un trato educado, neutral y respetuoso por parte de todos los miembros de la corporación y el personal funcionario».

Por lo que respecta a la moción del PP, pedía la reprobación del edil, así como su dimisión. Solicitaba, también, una disculpa pública y escrita del concejal hacia la vecina afectada. Y que, en el caso de que no dimitiera, que se le retiraran sus competencias y no se le encomendase ninguna otra. Y que se retirasen, también, las retribuciones que percibe «como consecuencia de su dedicación» al Ayuntamiento.