Compromís y PSOE rechazan con sus votos la reprobación del «concejal karateka» de Moncada

El Pleno municipal de Moncada ha rechazado este viernes, reprobar a uno de los ediles socialistas de la Corporación. En concreto, el responsable de Seguridad y Fiestas, Martín Pérez. Este concejal es quien la noche del 6 al 7 de septiembre se abalanzó desde un escenario de fiestas de la localidad sobre un grupo de jóvenes que coreaba: “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!”, por el salto que dio, es por lo que fue conocido como el «concejal karateka». El rechazo del pleno se ha producido con el voto de calidad de la alcaldesa, la también socialista Amparo Orts, ante la ausencia de uno de los representantes de Compromìs. La alcaldesa socialista de Moncada es también la pareja del edil para el que se solicitaba la reprobación.

El Pleno de este viernes tenía carácter extraordinario y había sido solicitado por PP, Vox y Compromis, los tres partidos de la oposición municipal, ante el escándalo de lo acaecido el 7 de septiembre, con eco en toda España.

La oposición pedía tres cosas. Una, la reprobación del concejal. Otra, la apertura de una comisión informativa que investigara lo sucedido. Y, la tercera, que se diera cuenta al fiscal de los hechos, que ya están siendo objeto de investigación por la Guardia Civil.

Ninguno de los tres puntos ha sido aprobado. El voto de calidad de la alcaldesa ha decantado en todos ellos la balanza hacia el no de lo que era un empate. Y ello, porque a pesar de que PSOE y Compromís cuentan con la mayoría, 11 ediles, uno de los concejales de Compromís no ha asistido por estar enfermo.

Esa ausencia del edil de Compromis igualaba las fuerzas. Con 10 ediles de Gobierno y otros 10 de la oposición. Por ello, en todos los puntos, la alcaldesa ha hecho valer su voto de calidad: el que desempataba. El concejal cuestionado no ha abierto la boca en toda la sesión. Pero sí ha esbozado una sonrisa cuando se ha rechazado su reprobación.

La oposición ha pedido su dimisión y ha criticado a Compromis por posicionarse del lado del PSOE en esta cuestión. Se da la circunstancia de que el portavoz de Compromis, Álvaro Gonzalvo, mantiene un pacto con el PSOE por el que ostentará la Alcaldía los último 12 meses de gobierno.

En el pleno se han vivido momentos de tensión a raíz de las intervenciones de un grupo de personas que ocupaban la primera fila y respaldaban al edil. Portaban pancartas contra Mazón. Y tanto PP, como Vox y Ciudadanos les han reprochado que lo que se debatía era la reprobación del concejal y no ningún otro tema.

El PSOE solo ha hecho una intervención, pidiendo perdón por los hechos pero rechazando la reprobación. Socialistas y Compromís también han criticado la convocatoria, haciendo alusiones a que la oposición ya tenía “su minuto de gloria”. Una alusión impropia de un acto democrático, porque lo que han hecho PP, Vox y Ciudadanos ha sido mostrar su preocupación y desaprobación por unos hechos protagonizados por un concejal socialista que han dado la vuelta a España entera. Pero que para socialistas y nacionalistas, como se ha visto, esos hechos ni siquiera merecen ser reprobados.