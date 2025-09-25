PP, Vox y Cs señalan a Compromis por su moción «flojita» sobre el «concejal karateka» de Moncada

PP, Vox y Ciudadanos o, lo que es lo mismo, la oposición en bloque del Ayuntamiento de Moncada (Valencia), han puesto en evidencia otra moción, en este caso del portavoz de Compromís, Alvaro Gonzalvo, sobre el edil socialista Martín Pérez. Esa moción de Compromis, calificada de «flojita» por la oposición, se ha presentado de urgencia en un pleno ordinario que precede en unas horas a otro, convocado a petición de la oposición, de carácter extraordinario y monográfico sobre el edil Martín Pérez, Este último, conocido como el «concejal karateka» de Moncada.

La moción, como se ha dicho, ha sido presentada por Compromís con carácter de urgencia en el Pleno ordinario de este jueves. Y la oposición se ha negado tanto a votar la urgencia de la misma como a participar en cualquier votación, debate o acción derivada de la misma. Consideran que, para eso, ya está el pleno extraordinario de este viernes. A pesar de ello, PSOE y Compromís han dado luz verde a la urgencia. Después, el portavoz de los nacionalistas ha leído la moción. Y, finalmente, socialistas y nacionalistas, la han aprobado.

Moncada es un municipio de poco más de 21.000 habitantes de la provincia de Valencia. Está ubicado en la comarca de la Huerta Norte. Lo gobierna la socialista Amparo Orts en coalición con Compromís. Todo ello, en virtud de un pacto que otorga la Alcaldía tres años al PSPV-PSOE. En concreto, los primeros del mandato. Mientras, que en los últimos 12 meses, el alcalde será el portavoz de Compromís en el Consistorio, el antes citado Álvaro Gonzalvo.

La oposición había solicitado y obtenido la convocatoria del pleno extraordinario sobre la actitud de Martín Pérez después de que el citado edil, responsable municipal de Seguridad Ciudadana y Fiestas, protagonizase, la noche del 6 al 7 de septiembre, una escena lamentable durante las fiestas del municipio valenciano. El edil socialista agredió a varios jóvenes que coreaban «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» mientras él hablaba en el escenario, tal como publicó el día 7 de septiembre OKDIARIO.

Sólo 24 horas después de aquello, la Guardia Civil abrió diligencias por supuestos desórdenes públicos contra el citado concejal. A pesar de todo ello, ni la alcaldesa de Moncada, ni la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ni el líder de Compromís, Joan Baldoví, han condenado lo sucedido y, menos, han pedido su dimisión. El concejal sigue al frente de sus responsabilidades y el PSOE ni siquiera se ha planteado expulsarlo.