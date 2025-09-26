Casi nadie se acuerda pero Irene Montero apareció en un anuncio cargando contra Zapatero

Ha vuelto a circular estos días un vídeo que muy pocos recordaban y que muestra a la ex ministra de Igualdad Irene Montero. Se trataba de un anuncio grabado en 2010 por Comisiones Obreras (CCOO) para llamar a la participación en la huelga general del 29 de septiembre de aquel año contra la reforma laboral impulsada por el entonces presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

En las imágenes, una joven Montero de apenas 22 años aparece sentada en una acera junto a otras personas frente a una oficina de empleo. La escena representa la precariedad laboral de la época: contratos temporales, despidos sin indemnización y subsidios insuficientes. Cuando un chico se acerca y explica que lo acaban de echar del trabajo, ella responde con contundencia: «Yo ya estoy cansada de esto, tenemos que hacer algo». A partir de ahí, el anuncio enlaza con el lema de la huelga: «Yo voy», un llamamiento directo a secundar la protesta contra las políticas de Zapatero.

El vídeo fue parte de la estrategia sindical para movilizar a trabajadores y jóvenes frente a una reforma laboral que abarata el despido, amplía la temporalidad y recorta derechos. Aquella huelga general, convocada por CCOO y UGT, tuvo un gran seguimiento en sectores estratégicos como la industria, el transporte o la función pública, y supuso uno de los momentos más tensos de la legislatura socialista.

El vídeo ha resurgido gracias a Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno y pareja de Montero, que lo compartió en redes sociales en 2023 y con un tono irónico, aunque no ha sido hasta ahora que este tuit ha cobrado relevancia: «Aparece un vídeo en el que un miembro del Gobierno actual llama a participar en una huelga general… Qué escándalo».