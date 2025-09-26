Irene Montero dice que las víctimas de maltrato «sienten inseguridad por las mentiras» sobre las pulseras

Irene Montero sigue sin creerse a las mujeres maltratadas que han sufrido las consecuencias de los fallos en las pulseras que se compraron durante su etapa al frente del Ministerio de Igualdad y sostiene ahora que quienes se hayan «sentido inseguras», a quien deben culpar es a las «mentiras» procedentes de los sectores «reaccionarios y machistas» de los poderes judiciales y mediáticos.

Irene Montero sigue sin reconocer ni asumir las nefastas consecuencias de la decisión de su ministerio de sustituir las pulseras antimaltrato anteriores, de procedencia israelí, por unas nuevas, en un proceso que dejó a las víctimas desprotegidas por la acumulación de fallos que se produjeron. Su primera reacción, cuando rompió el silencio días después de que OKDIARIO destapase el escándalo, fue negar la mayor: «Las pulseras no fallan, es una mentira de la derecha». Y eso que ya hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido ya la existencia de «incidencias técnicas» en las pulseras.

Y en ese escenario sigue instalada la ex ministra de Igualdad, que ha calificado de «barbaridad» lo revelado por la anterior presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, quien sostuvo que las pulseras habían sido compradas en AliExpress.

«Se rebelan contra las leyes»

«Hay un sector de la sociedad machista y antidemocrático, en ocasiones golpista, que no acepta que este país ha cambiado. Este es un país que quiere luchar contra las violencias machistas y que haya sectores del Poder Judicial o del Poder Mediático que, si no les gusta una ley feminista como la ley del solo sí es sí, ellos se van a rebelar contra ella», ha señalado Montero en una entrevista en RNE.

Además, la eurodiputada de la formación morada ha defendido las medidas adoptadas durante su mandato al frente de Igualdad en el ámbito de la eficacia de las pulseras, en el que se llevó a cabo «un trabajo para comprobar que realmente todas las mejoras técnicas que queríamos realizar eran posibles».

Montero ha querido recalcar que las pulseras «funcionan» y que «ninguna mujer ha sido asesinada» llevándolas, al igual que ha insistido en la necesidad por parte del Gobierno y del Ministerio dar explicaciones. «Debemos dar garantías a las mujeres que las instituciones son un espacio seguro para ellas», ha subrayado.