Del recreo al ring: batalla campal en un instituto de Mallorca que acaba con un herido y varios expulsados

Lo que debería haber sido una mañana más de clases y bocatas terminó convirtiéndose en un espectáculo digno de WrestleMania… pero sin reglas, sin árbitro y, lamentablemente, con consecuencias reales. El IES Capdepera fue escenario de una pelea multitudinaria protagonizada por varios menores de edad, que acabó con uno hospitalizado, otro denunciado por lesiones y varios estudiantes sancionados o directamente expulsados.

Según ha podido saber OKBALEARES de fuentes cercanas al caso, todo comenzó cuando un grupo de adolescentes de entre 13 y 14 años decidió ‘darle una lección’ a un compañero de 17 años con discapacidad leve. Lo que no esperaban estos jóvenes justicieros fue que su objetivo no solo no se amedrentara, sino que ofreciera una defensa digna de película de acción. Resultado: varios agresores terminaron más magullados de lo previsto, y la ‘presa fácil’ se convirtió en un auténtico problema para sus atacantes.

Durante la trifulca, que ocurrió en horario escolar, hubo de todo: empujones, puñetazos, gafas volando (y siendo pisadas hasta quedar hechas trizas), y bastante caos. Uno de los implicados necesitó atención médica y fue trasladado a un centro sanitario, mientras el profesorado, al tener constancia del altercado, activó el protocolo de emergencia escolar con rapidez suiza: llamada urgente a los padres, intervención del policía tutor (Policía Local de Capdepera) y apertura de una investigación interna.

El agente remitió un informe completo a la Guardia Civil y a la Fiscalía de Menores, que ya analizan los hechos. De momento, uno de los agresores ha sido denunciado por lesiones y la dirección del centro ha aplicado sanciones disciplinarias a varios alumnos implicados.

Aunque los protagonistas del suceso son menores, la noticia se ha propagado por Capdepera más rápido que el chisme del verano. En cafeterías, supermercados y hasta en las colas del autobús, no se habla de otra cosa. La comunidad educativa está preocupada y se espera que, más allá de las medidas tomadas por el centro, haya una respuesta contundente por parte de las autoridades judiciales.

Lo que está claro es que en Capdepera nadie quiere volver a ver el patio del instituto convertido en un ring improvisado. Ni por entretenimiento… ni por desgracia.