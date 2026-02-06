Estos son los actores de Harry Potter de los que nadie se acuerda y hoy triunfan en ‘Los Bridgerton’

Aunque es habitual ver a actores conocidos trabajar en diversas producciones, a lo mejor no te has dado cuenta de que en la serie Los Bridgerton aparecen varios actores que participaron en las películas de la saga de Harry Potter. Actores como Katie Leung, Regé-Jean Page, Freddie Stroma y Bessie Carter han tenido un papel, aunque en algunos casos no sea muy destacado, en alguna de las películas de Harry Potter. La más conocida es la actriz Katie Laung que interpretó el papel de Cho Lang, la primera novia del joven Harry Potter en dos de las películas. En la primera parte de la cuarta temporada de Los Bridgerton en Netflix da vida veinte años más tarde a Araminta Gunningworth la fría e insensible madrastra de Sophie Beckett Sus fans están sorprendidos, pero también encantados por volver a ver a esta actriz aunque sea en un papel tan diferente al de Cho Lang.

También hay otros actores que aparecen en otras temporadas de la serie Los Bridgerton que han participado en producciones conocidas y ahora aparecen en la serie de moda. Por ejemplo, la actriz Simone Ashley da vida a Kate Sharma en Los Bridgerton y ha participado en ficciones como en Sex Education como Olivia Hanan, en Broadchurch y Pokémon: Detective Pikachu. El actor Jonathan Bailey que interpretó el papel de Anthony Bridgerton, el primogénito de los hermanos Bridgerton es conocido por ser el protagonista de la comedia de Netflix Crashing y por su trabajo en Broadchurch.

Katie Leung, del primer amor de Harry Potter a Araminta Gunningworth

Si te has fijado bien en la primera parte de la cuarta temporada de Los Bridgerton te habrás dado cuenta de que la actriz Katie Leung, que esta nueva producción da vida a Lady Araminta Gun, la hemos visto hace años en el papel Cho Chang, el primer amor de Harry Potter, aparece en la cuarta temporada de Los Bridgerton. Esta actriz británica de ascendencia china es conocida por todos por ese papel de Cho Chang, en la versión cinematográfica de Harry Potter y el cáliz de fuego en 2005 y Harry Potter y la Orden del Fénix en 2006.

La actriz Katie Leung da vida veinte años después a la dura Araminta Gunningworth que es la madrastra de Sophie Beckett, la misteriosa mujer de la que se enamora en el baile de disfraces Benedict Bridgerton. Araminta no soporta a Sophie, que es la pupila de su marido, y, cuando fallece este, la obliga a trabajar como criada y le hace la vida imposible. Una mujer despiadada que no se figura que la situación de Sophie puede cambiar en cualquier momento.

Otras apariciones de actores

El primero del que os voy a hablar es del actor Regé-Jean Page, el protagonista de la primera temporada de la serie Los Bridgerton que interpretó el papel de Simon Basset, el atractivo duque de Hastings que enamora a Daphne. Este actor años atrás había tenido una aparición sin crédito como invitado en la boda de Bill y Fleur en la primera parte de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte.

El actor Freddie Stroma que en la primera temporada de Los Bridgerton interpreta el papel del príncipe Friedrich de Prusia también había interpretado años antes a Cormac McLaggen, el arrogante estudiante que molestaba a Ron y Hermione, y que fue pareja de Hermione en la fiesta de Slughorn en Harry Potter y el Misterio del Príncipe. El Príncipe Friedrich de Prusia llega a Londres en la primera temporada de Los Bridgerton con la intención de buscar esposa se convierte en un pretendiente de Daphne Bridgerton. Aunque es el sobrino de la Reina Charlotte , al final Daphne elige al duque de Hastings y el príncipe Friedrich se tiene que retirar.

También la actriz Michelle Fairley que da vida a la princesa Augusta en la serie, también de Netflix, La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton tuvo un papel secundario en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte donde da vida a la madre de Hermione Granger, a la cual ella borra la memoria. Además la actriz británica Bessie Carter que en Los Bridgerton interpreta a Prudence Featherington también salió en Harry Potter en un pequeño papel. Aunque es más conocida por su papel de Evie Wilcox en la serie de televisión Howards End de la BBC (2017).

Por último y como curiosidad, solo citar que la conocida actriz Imelda Staunton, la cual interpretó a la malvada Dolores Umbridge, es la madre en la vida real de Bessie Carter, la actriz que interpreta a Prudence Featherington en la serie Los Bridgerton.