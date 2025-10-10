Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Fundación de Investigación HM Hospitales (FiHM) y Fundación MAPFRE han renovado su compromiso de colaboración para impulsar un nuevo proyecto de investigación liderado por el José A. Obeso desde el Centro Integral de Neurociencias HM CINAC, ubicado en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur (Móstoles).

El Centro Integral de Neurociencias AC HM CINAC, ubicado en el Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles, ha anunciado que ha completado la inclusión de pacientes del ensayo clínico doble ciego para demostrar la eficacia y seguridad del HIFU en el tratamiento de las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson.

Este acuerdo consolida una alianza estratégica iniciada en 2018, que ha permitido alcanzar hitos internacionales en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, desarrollando ensayos clínicos centrados en su reconocimiento y tratamiento precoz. Ahora, ambas instituciones abren una nueva etapa orientada al desarrollo de terapias génicas con el potencial de modificar la evolución de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Terapias reales para los pacientes

El doctor José Obeso es especialista en Neurología y Neurofisiología.​ Dirige el Centro Integral de NeuroCiencias de HM Hospitales, ​HM CINAC, ha señalado que «La colaboración con Fundación MAPFRE ha sido decisiva para consolidar un modelo poco frecuente de investigación en neurociencias, que conecta la ciencia básica con la clínica y demuestra que los hallazgos experimentales pueden transformarse en terapias reales para los pacientes».

Desde el inicio de esta colaboración, los proyectos impulsados por Fundación MAPFRE han contribuido de forma decisiva a que HM CINAC se consolide como uno de los centros de referencia mundial en investigación traslacional sobre esta patología.

Ensayo clínico

El ensayo clínico, en el que se realiza la ablación del núcleo subtalámico o subtalamotomía mediante ultrasonido, para el abordaje del temblor, la rigidez y la acinesia, consta de una muestra de 40 pacientes que son sometidos a este procedimiento y posteriormente seguidos durante 1 año. El estudio, concebido y diseñado enteramente en el HM CINAC, cuenta con la colaboración del Hospital de Charlottesville, dependiente de la Universidad de Virginia (EEUU) y otro de los pocos centros pioneros del mundo en el uso de ultrasonidos en neurociencias junto a HM CINAC. Este centro aporta al trabajo 6 de los pacientes de la muestra.

Cabe destacar que los procedimientos realizados a los 34 pacientes estudiados en HM CINAC se han realizado en menos de un año, una rapidez de inclusión inusual que da mucho mérito al trabajo del equipo de HM CINAC. Buena parte de esa motivación reside cimentar con evidencia científica sobre la seguridad y la eficacia de los esperanzadores resultados que esta técnica tiene a la hora de revertir las manifestaciones motoras de los pacientes de enfermedad de Parkinson.

Ultrasonido focal

Durante el periodo 2018–2025 y bajo el programa STOP PARKINSON, el equipo del doctor Obeso ha logrado varios hitos terapéuticos de alcance internacional. Entre ellos destacan:

El desarrollo del método de subtalamotomía mediante ultrasonido focal de alta intensidad (HIFU), que ha demostrado mejorar significativamente los signos cardinales (lentitud, rigidez muscular, temblor de reposo) en fases iniciales de la enfermedad.

La apertura controlada y reversible de la barrera hematoencefálica (BBB), tanto a nivel experimental como en pacientes.

De hecho, el equipo de HM CINAC, en colaboración con el profesor Masahiko Takada de la Kyoto University (Japón), ha demostrado por primera vez el acceso selectivo de vectores terapéuticos al cerebro del primate.

Tras estos logros, ambas instituciones inician ahora una nueva fase (2025–2028) centrada en el desarrollo de terapia génica de nueva generación, con el objetivo de modular la actividad neuronal de los circuitos cerebrales alterados por el déficit de dopamina y frenar la progresión de la enfermedad.

Este nuevo programa permitirá evaluar, en modelos animales, la eficacia y seguridad de vectores de administración directa mediante apertura de la barrera hematoencefálica en el núcleo subtalámico y otros puntos relevantes de los circuitos neuronales implicados. El objetivo final es desarrollar un estudio clínico pionero a nivel internacional para probar la eficacia terapéutica de esta estrategia, además de consolidar una plataforma traslacional estable que combine neuroimagen avanzada, ultrasonidos y terapia génica.

El objetivo a medio plazo es lograr un tratamiento capaz no solo de aliviar síntomas, sino de modificar el curso de la enfermedad, abriendo una nueva etapa en su abordaje.

El Dr. Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, ha señalado que «la consecución de este acuerdo ejemplifica la esencia de HM Hospitales: unir ciencia, asistencia e innovación con un compromiso social profundo. La alianza con Fundación MAPFRE nos ha permitido avanzar en un campo donde el beneficio trasciende lo médico y se convierte en esperanza para miles de familias. Apostar por la investigación traslacional no es solo una decisión estratégica, sino un deber ético. Agradecemos a Fundación su confianza y su apoyo constante en este camino compartido de compromiso, investigación y servicio a la sociedad».

En este sentido, José Manuel Inchausti, vicepresidente primero de Fundación MAPFRE, ha añadido: «Nuestro apoyo a HM CINAC refleja nuestra misión de contribuir al bienestar de las personas a través de proyectos de alto impacto social. Los resultados que presentamos hoy demuestran que la colaboración entre la iniciativa privada y la investigación biomédica puede transformar realidades y abrir nuevas oportunidades de tratamiento para enfermedades neurodegenerativas».

A lo largo de estos años, esta alianza ha impulsado la formación de jóvenes investigadores, la creación de infraestructuras de vanguardia y la divulgación científica de calidad a nivel nacional e internacional.

De cara al futuro, ambas entidades han reafirmado su intención de continuar trabajando para convertir la innovación en resultados tangibles, afianzando el liderazgo de HM CINAC como centro de referencia global en el estudio y tratamiento de la enfermedad de Parkinson.