Fact checked

HM Hospitales ha protagonizado una historia sin precedentes en la sanidad privada española: la supervivencia de un recién nacido prematuro, conocido ya como el bebé milagro, gracias al implante de un marcapasos MICRA epicárdico adaptado a su tamaño y realizado en el Hospital Montepríncipe.

«La madre, embarazada de 22 semanas, llegó a consulta por una arritmia detectada en la niña que esperaba», cuenta la Dra. Sandra Villagrá Albert, cardióloga y Jefa de la Unidad de Cardiopatías Congénitas del hospital. «La ecocardiografía fetal reveló una bradicardia extrema de 53-55 latidos por minuto, una situación técnicamente equiparable a una parada cardíaca, pero contra todo pronóstico, y tras un exhaustivo seguimiento semana a semana, el feto mantuvo su vitalidad y logró alcanzar las 35 semanas de gestación», añade.

El parto se adelantó por cesárea y la recién nacida, con apenas 2 kg, llegó al mundo con una frecuencia cardíaca de 42 latidos por minuto. Gracias al trabajo de cinco equipos médicos —ginecólogos, pediatras, cardiólogos, cirujanos cardiovasculares y cuidados intensivos—, coordinados de forma impecable, se logró salvar su vida.

Una técnica pionera en la sanidad privada

«Tras intentar sin éxito fármacos y un marcapasos externo, se implantó de urgencia un marcapasos epicárdico transitorio con el que se pudo estabilizar a la pequeña. Sin embargo, el reto era encontrar una solución definitiva, ya que el dispositivo estándar más pequeño del mercado era inviable en un bebé de 2 kg por su tamaño y riesgos asociados», aclara la Dra. Villagrá Albert.

El equipo de la Unidad de Cardiopatías Congénitas del hospital, liderado por el Dr. Juvenal Rey Lois, apostó por un dispositivo sin cables diseñado para adultos, adaptado en una carcasa para implantarlo de forma epicárdica. Esta innovación había sido utilizada en contadísimos casos en el mundo y nunca en un hospital privado en España. Tras superar un complejo proceso de autorizaciones, el implante se realizó con éxito y hoy el bebé está en casa, estable.

Por su parte, el Dr. Juvenal Rey Lois, cirujano cardíaco de la Unidad de Cardiopatías Congénitas, añade: «El reto era encontrar un marcapasos definitivo que pudiera adaptarse al cuerpo de una recién nacida de apenas 2 kg. El MICRA, por su tamaño y características, se convirtió en la mejor opción, aunque su adaptación epicárdica apenas contaba con precedentes. Haberlo conseguido con éxito en el Hospital Universitario HM Montepríncipe es un hito clínico y una demostración de lo que un equipo multidisciplinar puede lograr cuando ciencia, innovación y compromiso trabajan juntos».

La Dra. Villagrá cuenta que desde la semana 22 vivieron cada ecografía con incertidumbre, sabiendo que lo habitual con una bradicardia tan severa era que el corazón dejara de latir en cualquier momento. «Pero ella nos sorprendía cada semana con una vitalidad extraordinaria. Su nacimiento fue un momento crítico y ver hoy a esta niña engordando en casa es la mejor recompensa para todo el equipo», destaca la especialista.

Un logro de equipo

El caso fue posible gracias al trabajo coordinado de obstetras, pediatras intensivistas, cardiólogos, cirujanos cardíacos, anestesistas, instrumentistas, enfermeras y auxiliares, junto al apoyo técnico de Medtronic. HM Hospitales consolida así su papel de referente nacional en cardiología pediátrica, cardiopatías congénitas y cirugía cardiovascular compleja, reafirmando su compromiso con la investigación, la innovación y la excelencia asistencial.

¿Cómo es este marcapasos?

Un marcapasos MICRA es un tipo de marcapasos sin cables (leadless), muy pequeño, diseñado originalmente para adultos, que se coloca dentro del corazón (endocardio) en lugar de conectarse mediante cables externos a través de las venas, como los marcapasos tradicionales. Es del tamaño de un grano grande de arroz y puede regular los latidos del corazón de forma automática.