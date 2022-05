Las razones del porqué estás siempre cansado, aunque duermas bien

Algunas veces has tenido la sensación de que duermes más de lo normal y te despiertas cansado. Esto puede ser por muchas razones, pues no siempre dormir es sinónimo de hacerlo correctamente y de descansar como te mereces. El cuerpo y la mente pueden no cesar y por esto estamos más cansados de lo normal. Descubre por qué estás siempre cansado, aunque duermas bien

Veamos las distintas razones para que pongas remedio, puesto que son varias y es importante tenerlas en cuenta.

Por qué estás siempre cansado, aunque duermas bien

No consumir suficientes calorías

Si duermes bien, pero te alimentas mal, te sentarás desfallecido. Y tendrás sueño. Esto pasa porque no consumes las calorías suficientes. Y el metabolismo se ralentiza causando fatiga.

Los expertos recomiendan comer un mínimo de 1.200 calorías por día para evitar estos problemas. Para esto debemos hacernos con alimentos con suficientes nutrientes. Es el caso de las frutas, los vegetales y las legumbres, pero también de pescado y carne, aunque en menor medida.

Y es mejor dejar de lado aquellos alimentos que aportan cantidad de calorías, pero vacías. Ya sabes cuáles son: bollos, galletas, fritos, congelados, comida preparada y procesados.

Poca hidratación

Es importante hidratarse correctamente a lo largo de todo el año. Si bien es en verano cuando necesitamos beber más agua, si ingerimos poco líquido entonces podemos tener sudor, fatiga y otras consecuencias.

Algunas veces debemos obligarnos a beber agua y también a comer aquellos alimentos más ricos en ella. Son cremas, sopas, vegetales, frutas, etc.

Reduce las dietas altas en grasa

Un estudio de la revista SLEEP, Science Daily, da a conocer que ciertas dietas altas en grasa pueden provocar somnolencia durante el día y un menor estado de alerta. Entonces estamos como somnolientos durante todo el día. Recurrimos a la cafeína y esto provoca que nos despertemos por la noche. Este ciclo no acaba.

Los resultados de estudio concluyen que un mayor consumo de grasa se asocia con una mayor somnolencia durante el día, y esto sin importar el sexo, la edad y el índice de masa corporal, así como de la cantidad total de sueño y la ingesta calórica total.

Deficiencia de hierro

Es una de las razones de porqué puedes estar más cansado aunque te dé la impresión que duermes correctamente. La anemia surge cuando la cantidad de hierra en el cuerpo se reduce y esto sucede por diferentes razones. algunas tienen que ver con diferentes etapas de nuestra vida: la menstruación, el embarazo, enfermedades, no comer adecuadamente…