Seguramente has oído de la importancia del consumo de frutas para una buena salud y bienestar. Estos alimentos ofrecen una variedad de nutrientes esenciales (vitaminas y minerales, principalmente) que nos ayudan a mantener una alimentación completa y equilibrada. Eventualmente se producen malentendidos al hablar de sus propiedades, atribuyéndoles ciertos ‘poderes’ o maleficios que carecen de evidencias científicas. Por ello, hoy decidimos romper con 4 mitos sobre el consumo de frutas y sus beneficios para la salud. ¡Sigue leyendo y descúbrelos!

Los 4 mitos sobre el consumo de frutas que debes dejar de creer

Las frutas no son tan saludables pues contienen azúcar

Realmente las frutas contienen azúcares que, por estar naturalmente presentes en estos alimentos, se consideran ‘azúcares intrínsecos’. En concreto, se tratan de a hidratos de carbono o carbohidratos simples, en especial la fructosa, que es un monosacárido.

No obstante, el consumo de este tipo de azúcares en niveles moderados no se considera un factor de riesgo para la salud. Ello porque, a diferencia de los azúcares libres, los intrínsecos no han sido relacionados con un aumento del riesgo de desarrollar patologías o cuadros clínicos sintomáticos.

Además, su aporte de antioxidantes, vitaminas, minerales, fibras y agua, hacen que tengan un perfil nutricional muy beneficioso, auxiliando en el combate de numerosos problemas de salud.

Las frutas engordan

Las frutas también han sufrido con la tendencia de entender los carbohidratos como ‘villanos’ en una alimentación sana. Siguiendo esta perspectiva equivocada, muchas personas optan por dejar de consumirlas, creyendo que, debido a su aporte de hidratos simples, las frutas favorecen el sobrepeso de alguna manera.

Este es uno de los grandes mitos sobre el consumo de frutas en la actualidad y suele perjudicar la calidad nutricional de las dietas. En primer lugar, se debe entender que lo que nos hace engordar o adelgazar es el total de calorías ingeridas durante el día, a mediano o largo plazo.

La mayoría de las frutas contienen pocas calorías por porción, por lo que dejar de consumirlas para reducir la ingesta calórica no es la mejor alternativa. Principalmente teniendo en cuenta que también dejaremos de beneficiarnos con su perfil nutricional.

Por otra parte, las fibras presentes en las frutas enteras ayudan a promover saciedad y regular los niveles de glucosa en sangre. Por ello, pueden auxiliar en el proceso de adelgazamiento e incluso en el manejo de la diabetes de tipo 2.

Es lo mismo beber jugos o zumos de frutas que comer las frutas enteras

Pues no, no es lo mismo. A menudo consumimos los zumos o jugos frutales, quitándoles gran parte de las fibras dietéticas. En consecuencia, los carbohidratos simples de las frutas se absorben con mucha más facilidad, aumentando los niveles de azúcar en sangre rápidamente.

Junto a ello, gran parte de los antioxidantes, minerales y vitaminas se concentra en la pulpa y la piel de las frutas. Como consecuencia, la mejor opción es siempre consumir las frutas enteras y, dentro de lo posible, con cáscara o piel.

Es malo comer frutas por las noches

Aquí tenemos otro de los mitos sobre el consumo de frutas que carecen de cualquier evidencia científica. Sí es cierto que debemos evitar producir picos glucémicos por las noches, pero como hemos visto, las fibras presentes en las frutas enteras hacen que la fructosa se procese lentamente en el cuerpo, evitando el aumento repentino del azúcar en sangre.

También es falso que comer carbohidratos después de un cierto horario te hará engordar. Como hablamos anteriormente, ello dependerá de tu ingesta total de calorías durante el día, por lo que el momento en que consumes cierto tipo de alimento no altera el resultado final del cálculo. Aunque sí puedes debes evitar consumir comidas muy pesadas por las noches, que te impidan conciliar el sueño.