Los glúteos es una de las zonas a las que solemos dar más importancia y que parece sencilla de trabajar, aunque con el contrapunto de que una vez hemos conseguido eliminar la grasa acumulada al principio, empieza a ser más difícil advertir resultados significativos por mucho cardio o sentadillas que practiquemos. Te traemos los mejores ejercicios para glúteos con bandas elásticas.

En la mayoría de los casos, pensamos que practicar ejercicios para muscular y fortalecer las piernas ya es suficiente para moldear toda la zona inferior, pero lo cierto, es que es necesario trabajar los glúteos con ejercicios específicos. Y mejor si nos ayudamos de uno de los complementos más útil para obtener resultados visibles en esa zona: la banda elástica de resistencia.

Adapta los ejercicios a tu experiencia y forma física

Si es la primera vez que entrenas con banda de resistencia, lo más recomendable es empezar con 3 series de 15 repeticiones, descansando de 30 a 40 segundos como máximo entre serie y serie para mantener un buen trabajo muscular. Lo mejor es entrenar con bandas de resistencia liviana e ir aumentando de nivel poco a poco hasta alcanzar la resistencia mediana o pesada.

Y si ya tienes experiencia, puedes hacer 4 o 5 series comenzando con 8, 10, 12 y 15 repeticiones hasta alcanzar las 20.

Recuerda que para ir avanzando por todos los niveles correctamente y de forma segura, es muy importante que primero te centres en dominar la técnica y solo subas de nivel cuando sientas que necesitas aumentar la intensidad en los ejercicios.

Entre los mejores ejercicios para glúteos con bandas elásticas para empezar a obtener resultados a las pocas semanas son: las sentadillas con salto, la patada de glúteo a una pierna, las sentadillas con desplazamientos laterales, la abducción de caderas y la extensión de cadera boca abajo en banco plano.

No sobrecargues tu cuerpo y asegúrate de hacer los ejercicios correctamente

Es vital tener en cuenta que los músculos necesitan descansar entre 24 a 48 horas, así que no es recomendable entrenar la misma zona varios días, ya que con ello no conseguirás desarrollar más el músculo sino todo lo contrario, ya que lo sobrecargarás, te estancarás y no lograrás alcanzar tus objetivos.

Alterna entre el entrenamiento en casa y en el gimnasio, adopta una dieta saludable y descansa correctamente para ver como tu cuerpo se empieza a transformar, y si ves que los ejercicios recomendados empiezan a ser monótonos, prueba con otras variantes como la abducción de cadera parada, la elevación de cadera en posición de puente supino, los lunges con bandas de resistencia en la parte media de los muslos o el peso muerto rumano con bandas de resistencia sujetada con las manos.