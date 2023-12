Diabetes: más allá de un problema de mayores ¿a quién afecta?

Fact checked

Aproximadamente 6.000.000 de personas conviven con la diabetes en nuestro país, lo que supone cerca del 14% de la población. Esta enfermedad que hace años se atribuía a un problema de mayores ahora se extiende a muchas más edades. ¿A quiénes más afecta?

Juan Francisco Perán, presidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE), señala que “de acuerdo con los datos de la Federación Internacional de la Diabetes (IDF, según sus siglas en inglés), aproximadamente la mitad de las personas con diabetes no saben que la padecen y el 70% son diagnosticados cuando ya han desarrollado alguna complicación.

Tipos de diabetes y a quiénes afecta

Para comenzar, digamos que alrededor del 50% de las personas que padecen diabetes no lo saben. Hay dos tipos principales de diabetes: diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Se diferencian en las causas, síntomas, características y edad de aparición.

Diabetes tipo 1: es causada por la falta de insulina. Se da con mayor frecuencia en niños y jóvenes y es la forma menos común.

es causada por la falta de insulina. Se da con mayor frecuencia en niños y jóvenes y es la forma menos común. Diabetes tipo 2: es causada por una anomalía en la producción o asimilación de la insulina y es la forma más común. Es más frecuente en adultos y ancianos.

es causada por una anomalía en la producción o asimilación de la insulina y es la forma más común. Es más frecuente en adultos y ancianos. Diabetes gestacional: es un tipo de diabetes que aparece durante el embarazo. Se detecta en las semanas 24 a 28 y es causada por un aumento en los niveles de azúcar en la sangre del feto.

es un tipo de diabetes que aparece durante el embarazo. Se detecta en las semanas 24 a 28 y es causada por un aumento en los niveles de azúcar en la sangre del feto. Diabetes infantil: es la diabetes tipo 2 cada vez es más habitual en niños y jóvenes, debido al aumento del sedentarismo y obesidad infantil.

es la diabetes tipo 2 cada vez es más habitual en niños y jóvenes, debido al aumento del sedentarismo y obesidad infantil. Prediabetes: se caracteriza por intolerancia a la glucosa y es cada vez más frecuente. Se debe a la obesidad, sedentarismo y hábitos poco saludables.

La diabetes: por qué ya no es un problema de mayores

Mejorar el acceso a la información sobre diabetes y una mayor concienciación para la prevención son dos de las prioridades imprescindibles para prevenir los riesgos de los pacientes con diabetes españoles, tal y como refleja la encuesta impulsada por FEDE.

Diabetes tipo 2

Este tipo representa hasta el 95% de los casos de esta enfermedad, afecta a personas que presentan una deficiencia relativa de insulina y una resistencia a su acción en los tejidos. Los expertos comentan que la diabetes tipo 2 presenta una frecuencia muy elevada por su relación con una edad más avanzada, la presencia de obesidad y la falta de actividad física en la población.

Según la SEEN, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, sobre la mitad de las personas que padece diabetes tipo 2 no ha sido identificada, por lo que incide también en la importancia de un diagnóstico precoz para establecer el tratamiento y el seguimiento pertinente con el fin de evitar o retrasar la aparición de las complicaciones asociadas a esta patología.

Esto es importante porque tales pacientes suelen pasar muchos años con niveles elevados de glucosa antes de ser diagnosticadas, ya que la hiperglucemia se desarrolla gradualmente y, en los primeros estadios de la enfermedad, los niveles de glucosa en sangre no son tan elevados para asociarlos a los síntomas típicos de la enfermedad (pérdida de peso, aumento del volumen de orina y de la ingesta de líquidos).

Diabetes y personas mayores

Más allá de estos datos, la incidencia de la diabetes es más alta en las personas mayores a partir de los 60 años de edad. Es importante conocer los síntomas y diagnosticarla, ya que en la vejez aumenta el riesgo de las enfermedades asociadas a la diabetes tipo 2.

Motivos para ser positivos

En los pacientes con diabetes tipo 1, el gran avance son los sistemas automáticos de liberación de insulina de asa cerrada híbrida que, aunque el paciente todavía tiene que poner la insulina para cubrir la ingesta y adaptar su administración ante el ejercicio, ajustan de forma automática la insulina basal a las modificaciones de la glucosa y permiten también la liberación automática de dosis adicionales de insulina.

Mientras que dentro de la diabetes tipo 2, las novedades y mejoras no se quedan atrás. Según el presidente de la SED, el Dr. Antonio Pérez Pérez, hay razones para ser optimistas en el manejo de las personas con diabetes tipo 2, ya que la investigación en diabetes no se detiene y ofrece nuevos tratamientos y herramientas que van mejorando el pronóstico y la calidad de vida. Como vemos, la diabetes ya no es sólo un problema de mayores.