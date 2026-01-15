Fact checked

La estudiante de doctorado de la Universidad del Sur de Florida (USF), Farhat Azam, ha desarrollado una trampa para mosquitos con inteligencia artificial capaz de identificar, en tiempo casi real, especies de mosquitos que pueden transmitir enfermedades infecciosas. El proyecto nace con el objetivo de mejorar los sistemas de vigilancia de vectores, tal y como explica la propia universidad en su página web oficial.

El funcionamiento del dispositivo combina elementos físicos con tecnología digital. La trampa atrae a los mosquitos mediante luz y un sistema de ventilación que los dirige hacia una superficie interna. Una vez capturados, las cámaras incorporadas toman imágenes detalladas de cada insecto. Estas imágenes son analizadas por un modelo de inteligencia artificial entrenado para reconocer rasgos morfológicos específicos, como el tamaño, la forma del cuerpo o las alas, lo que permite determinar si se trata de especies conocidas por transmitir enfermedades, según detalla la Universidad del Sur de Florida.

Sin embargo, el sistema no detecta directamente el virus en el mosquito, sino que identifica las especies vectoras, permientiendo anticipar el riesgo sanitario en una zona concreta. Esta información puede resultar útil para comunidades y autoridades sanitarias, ya que facilita la adopción de medidas preventivas antes de que se produzcan brotes, como la eliminación de criaderos o el refuerzo de campañas de control.

Precisamente, el origen del proyecto está estrechamente ligado a la experiencia personal de la investigadora. En concreto, en 2019, Farhat Azamella y sus padres contrajeron dengue durante una epidemia en Bangladesh, una situación que marcó profundamente su trayectoria académica y profesional. A partir de esa vivencia, decidió aplicar sus conocimientos en inteligencia artificial para desarrollar una herramienta que ayudará a prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos y a reducir su impacto en poblaciones vulnerables.

Una de las metas a largo plazo de este desarrollo es que la trampa pueda utilizarse no sólo por instituciones, sino también por comunidades e incluso en entornos domésticos. La idea es facilitar herramientas accesibles que permitan detectar la presencia de mosquitos peligrosos y concienciar a la población sobre la importancia de la prevención.

En un contexto marcado por el aumento global de enfermedades transmitidas por vectores y por la expansión del mosquito a nuevas zonas geográficas, iniciativas como esta trampa basada en inteligencia artificial apuntan a un nuevo enfoque en la vigilancia sanitaria: más rápido, más preciso y apoyado en la tecnología para anticiparse a los brotes en lugar de reaccionar cuando ya se han producido.