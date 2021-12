No todas las personas llevan de igual forma la manera en la que superar una ruptura sentimental. A veces se necesita tiempo y paciencia, algo así como pasar una especie de duelo, momento en el que ya nos vemos con más fuerza para seguir adelante o tener otra pareja.

Si lo ves complicado y ahora te encuentras en esa tesitura, entonces sigue estos consejos, ahora bien, siempre es mejor consultar a un especialista cuando prevemos que nos cuesta superar este problema.

Pasos para superar una ruptura sentimental

Aceptación

Muchas personas no siguen adelante porque no aceptan esta situación. Creen que en breve volverán con su pareja y esto les tiene engañados. Si ves que pasado un cierto tiempo, la situación es la misma, acéptalo porque es la mejor manera de seguir adelante.

Deja de ensalzar a tu pareja

Quienes no superan una ruptura puede ser que lo hagan porque han idealizado a la otra persona, es decir, la ensalzan sin que esto sea real. Seguro que no era alguien tan ideal y además hay muchas personas fascinantes que conoces o que debes todavía descubrir.

Diviértete con tus amigos

Puede ser que al inicio no tengas muchas ganas de salir, pero tus amigos son lo más y debes confiar y refugiarte en ellos. Es tiempo de divertirte y de hacer algunas de las cosas que quizás no hacías desde tiempo.

Recupera tu vida

Estar en pareja es algo del pasado, de momento debes recuperar tu vida, con aquellas cosas que te gustan, con pequeños pasos, algunas salidas, viajes y demás. Quedarse en casa no solucionará las cosas.

También es bueno estar triste un tiempo corto

Puedes permitirte estar triste, no tienes porqué salir corriendo y de fiesta cada día. Cada uno tiene su tiempo y marca sus tempos, ahora bien no es bueno estar apagado durante mucho tiempo.

Perdona y no odies

El rencor sólo hará que te sientas mal y que no sigas adelante. Estarás estancado, no hace falta odiar a tu pareja, si has estado con ella, piensa en los buenos momentos y deja atrás aquello malo. Perdona y deja volar.

No le sigas en redes y desconecta

Si estás el tiempo siguiendo sus movimientos en redes, o bien hablando con aquella persona, la relación de “enganche” no terminará jamás. Debes desconectar, pasar página, ya no es tu vida, esta persona puede hacer lo que quiera y tú también, y esto no debe molestarte.