Sabemos que no hay dos relaciones iguales, y desde hace un tiempo cada vez más personas se han animado a tener una relación abierta. Pero no siempre es fácil porque no son relaciones entendibles para muchas personas, incluso para los mismos protagonistas. Por esto os damos a conocer algunos consejos para sobrellevarlo.

Lo primero es tener muy claro que cada miembro de la pareja quiere realmente este tipo de relación y que no habrá lugar a celos ni reproches si se está con otras personas.

Cómo tener una relación abierta

Al mismo ritmo

Desde el momento en que os consideráis relación abierta entonces debéis ir a la par. Es decir, no puede ser que cada uno tenga sentimientos distintos, uno más enganchado que el otro, uno que dice no querer ir con nadie más, etc. la relación debe ir en consonancia y semejanza por el bien de la relación.

Llevar al final las reglas del juego

Estas reglas pueden cambiar, ahora bien , en un inicio es importante que estén claras por ambas partes y jugar ambos al mismo juego, si no siempre habrá descompensación. Y uno de los dos siempre perderá en sentimientos y otros.

Marcar las reglas del juego entre los dos va a ser realmente importante porque estaremos construyendo lo que ambas personas queréis.

Sin sentimiento de culpa al estar con otras personas

Una relación abierta se basa en muchas cosas, pero lo más importante es que nada os ata y ambos podéis estar con varias personas a la ve si lo queréis. De manera que no te sientas mal si te apetece estar con otra persona. Si esto sucede, entonces es que hay algo en este tipo de ver la relación que no te gusta o no estás conforme. Por lo que lo mejor es hablarlo.

Comunicación siempre

Aunque cada uno puede conocer a otras personas, la comunicación debe ser importante e indispensable en la relación. Pues es la única manera para que realmente funcione. Por tanto, lo mejor es no estar desconectados, si no hablar de lo hacéis, dentro de las normas que os habéis marcado, porque cada pareja tiene sus códigos que deben respetarse. Y si esto cambia por parte de alguno, debe también decirse pues no pasa nada por cambiarlo.

Consejos