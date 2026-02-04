Fact checked

Los datos han encendido todas las alarmas en el Ministerio de Sanidad. Lo que parecía una lección aprendida por las generaciones anteriores está perdiendo fuelle entre los más jóvenes.

El último informe sobre salud sexual en España revela un descenso drástico en el uso del preservativo, mientras que prácticas de alto riesgo y nula eficacia anticonceptiva, como la popular «marcha atrás», vuelven a ganar terreno en la intimidad de los adolescentes españoles.

Un retroceso en la prevención

A pesar de tener más información que nunca al alcance de la mano, los jóvenes parecen estar dándole la espalda al método de barrera por excelencia. Según las cifras analizadas, el uso sistemático del condón ha sufrido un retroceso significativo en la última década. Este fenómeno no solo preocupa por el riesgo de embarazos no deseados, sino por el repunte imparable de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) como la gonorrea o la sífilis, que están alcanzando máximos históricos.

El peligro de la «marcha atrás» y los mitos actuales

El estudio destaca una realidad preocupante: muchos jóvenes han sustituido la protección profesional por la «marcha atrás». Esta práctica, que los expertos consideran altamente ineficaz debido al líquido preseminal, se ha disparado como método de «emergencia» o habitual.

Entre las causas de este desplome, los especialistas apuntan a varios factores:

Pérdida del miedo al VIH : al ser ahora una enfermedad crónica manejable , la percepción de riesgo ha bajado.

: al ser ahora una enfermedad crónica , la percepción de riesgo ha bajado. Influencia de las redes sociales : donde se difunden mitos sobre la anticoncepción natural.

: donde se difunden mitos sobre la anticoncepción natural. Acceso a la pornografía: que a menudo proyecta relaciones sin protección como el estándar a seguir.

Sanidad ya planea nuevas campañas de concienciación para recordar que, más allá de evitar un embarazo, el preservativo es la única herramienta real para frenar una crisis de salud pública que no deja de crecer entre los menores de entre 15 y 18 años.