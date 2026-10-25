Receta del pumpkin spice latte, el café con leche y calabaza que arrasa en Starbucks todos los otoños

El pumpkin spice latte es una bebida de café que combina espresso o café intenso con leche vaporizada y una selección de especias aromáticas típicas del otoño. Aunque su nombre hace referencia a la calabaza, gran parte de su sabor característico procede de la mezcla de especias que se utiliza en su preparación. La receta tradicional suele incluir canela, nuez moscada, clavo y jengibre, ingredientes que aportan aromas cálidos y un toque especiado. Al mezclarlos con el café y la leche, se consigue una bebida de sabor intenso, ligeramente dulce y reconfortante. Algunas versiones también incorporan puré de calabaza, que añade matices terrosos, más cuerpo y un dulzor suave.

Aunque el pumpkin spice está inspirado en las recetas tradicionales estadounidenses de pastel de calabaza, el pumpkin spice latte es una creación mucho más reciente. Esta bebida apareció a principios de la década de los 2000 y pronto conquistó a los amantes del café, hasta pasar de ser una propuesta de temporada a convertirse en una de las bebidas más reconocidas a nivel internacional. Con el paso de los años, el pumpkin spice latte ha dejado de ser una simple bebida otoñal para convertirse en todo un fenómeno cultural. Su regreso a las cafeterías cada año se asocia con la llegada del otoño y ha inspirado una amplia variedad de productos, desde dulces y postres hasta velas aromáticas.

Pumpkin spice latte, la receta estrella del otoño

@marcsegcer 🍂🎃 Para mí, oficialmente YA ES OTOÑO. 🎃🍂 1 de septiembre = temporada de pumpkin spice oficialmente inaugurada. 🤎☕️ Es mi época favorita del año y estaba deseando volver a preparar esta receta. 🍁✨ A ver si por fin podemos dejar atrás el verano. Así que os dejo por aquí mi receta de PUMPKIN SPICE + PUMPKIN SPICE LATTE para que la guardéis 📌 y la tengáis a mano durante toda la temporada. 🎃☕️ 🎃 PUMPKIN SPICE 🌿 30 g de canela 🌿 15 g de jengibre 🌿 8 g de nuez moscada 🌿 4 g de clavo 🌿 4 g de pimienta de Jamaica Mezcla todas las especias y guárdalas en un tarrito hermético. 🤎 🍯 SIROPE DE CALABAZA 🎃 120 g de pulpa de calabaza 🍯 60 g de miel 🌿 2 cucharaditas de pumpkin spice 💧 1 vaso de agua Lo cocinamos todo junto hasta conseguir un sirope aromático y con ese sabor a otoño que tanto nos gusta. 🍂🎃 ☕️ PUMPKIN SPICE LATTE 🥛 Leche ☕️ Café espresso 🍯 Sirope de calabaza al gusto ✨ Un poquito más de pumpkin spice por encima Y listo. 🤎 El primer pumpkin spice latte de la temporada. 🍁☕️ Guardad esta receta 📌🎃 porque vais a querer hacerla una y otra vez este otoño. ♬ sonido original – marcsegcer

Para elaborar la mezcla de especias, basta con combinar 30 gramos de canela, 15 gramos de jengibre, 8 gramos de nuez moscada, 4 gramos de clavo y 4 gramos de pimienta de Jamaica. Una vez mezclados todos los ingredientes, sólo hay que guardarlos en un tarro hermético para conservar su aroma.

El siguiente paso consiste en preparar el sirope de calabaza. Para ello, se necesitan 120 gramos de pulpa de calabaza, 60 gramos de miel, dos cucharaditas de la mezcla de especias y un vaso de agua. Se incorporan todos los ingredientes a un cazo y se cocinan a fuego suave, removiendo de vez en cuando, hasta obtener un sirope.

Por último, llega el momento de preparar el pumpkin spice latte. Para ello, se mezcla un café espresso con leche caliente o espumada y se añade sirope de calabaza al gusto. Como toque final, se espolvorea un poco de la mezcla de especias por encima. El resultado es una bebida cremosa y aromática que permite disfrutar en casa de uno de los sabores más característicos del otoño.

Consejos prácticos

Para conseguir un pumpkin spice latte casero con una textura cremosa y un resultado similar al del Starbucks, hay algunos trucos que conviene tener en cuenta. Uno de los más importantes es elegir bien la leche. La leche entera suele aportar más cuerpo y una sensación más suave en boca, aunque también se pueden utilizar bebidas vegetales, como la de avena, que permite obtener una espuma que resulta muy agradable al paladar.

La temperatura también es clave. Lo ideal es calentar la leche sin dejar que llegue a hervir y espumarla con un batidor manual o un espumador antes de incorporarla al café. De esta forma, la bebida adquiere una textura más ligera y una capa de espuma que mejora su textura.

Finalmente, cabe señalar que, aunque ésta es la receta tradicional, con el tiempo han surgido diferentes variedades que merece la pena conocer: el pumpkin spice latte dobleshot, con un sabor más intenso a café; el pumpkin spice frappuccino, ideal para quienes prefieren una bebida fría y cremosa; y el salted caramel oatmilk iced shaken espresso, que combina café espresso, bebida de avena y un toque de caramelo salado.